¿Y los medicamentos para tratar covid-19? Tras su aprobación en México no se sabe de su compra

México.- Mientras ha avanzado la vacunación en Sinaloa y México, la liberación de medicamentos molnupiravir y paxlovid se observa lenta en nuestro país, pero ya son aplicados en otras naciones para tratar el covid-19.

México tiene un 62 % de la población con el esquema completo de vacunación contra el covid-19, de acuerdo con estadísticas de Our World in Data y además se avanza en la aplicación de la tercera dosis; aunado a esto se espera inicie la vacunación de menores de 5 a 14 años en mayo próximo, anunció el gobernador Rubén Rocha el martes pasado.

Molnupiravir y paxlovid

A pesar de estas buenas noticias, el gobierno federal no ha dado mayor información sobre la compra de los medicamentos molnupiravir, de la farmacéutica Merck, y paxlovid, de Pfizer, que reducen el riesgo de hospitalización.

Estas son pastillas que ayudarían en el tratamiento del covid-19 y que ya fueron autorizadas por la Cofepris desde enero de este año, convirtiéndose, incluso México en el primer país de América Latina en ello.

El presidente informó que había autorizado la compra de ambos fármacos, cuya distribución sería en hospitales públicos. En otras naciones estos medicamentos se administran a pacientes después de ser evaluados por un médico.

Avance

La Organización Mundial de la Salud, incluso ya autorizó molnupiravir como parte de los medicamentos científicamente comprobados para tratar la enfermedad por el nuevo coronavirus.

Por otro lado, el medicamento de Pfizer ya se administra en Estados Unidos y países como España. De acuerdo con la compañía Pfizer, paxlovid es un fármaco nuevo en investigación que se usa para tratar el covid-19 leve y moderado para adultos y niños mayores de 12 años que tengan un alto riesgo de desarrollar un covid-19 severo, hospitalización o muerte (personas con problemas inmunológicos, enfermedades crónicas). Se toman tres pastillas durante cinco días al inicio de los síntomas. Paxlovid consta de dos medicinas: nirmatrelvir y ritonavir.

Sin información

Hace unos días, la senadora Lupita Saldaña, del PAN, urgió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a liberar los medicamentos antes citados para que puedan ser adquiridos en farmacias.

Reforma había publicado en enero que las autoridades federales estimaban tener los medicamentos para finales de enero o febrero, sin embargo, no se ha dado mayor información sobre esto.

La OMS ha explicado que la disponibilidad del fármaco molnupiravir no está generalizada en el mundo, pero se están tomando medidas para ampliar el acceso, lo cual sería mediante la fabricación de genéricos.

El Dato

Pastillas

Hace un mes, en su última actualización sobre su guía de tratamiento contra el covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS)aceptó la administración del molnupiravir solo para pacientes con covid-19 no grave que corran el máximo riesgo de hospitalización.

Por ejemplo, personas no vacunadas, adultos mayores, personas inmunodeprimidas y con enfermedades crónicas (diabetes). La OMS indica que no se debe administrar a niños ni mujeres embarazadas y lactantes. Se toman cuatro pastillas (800 mg en total) dos veces por día durante cinco días, y en un plazo de cinco días desde la aparición de los síntomas, recomienda la OMS. El fármaco de Pfizer, paxlovid, no ha sido aún autorizado.