Y tú, ¿por qué te masturbas?

No siempre nos masturbamos para luchar contra nuestra urgencia sexual; de hecho, es difícil explicar porque lo hacemos. Está confirmado que el autoplacer regular disminuye el estrés, mejora el sistema inmune, el sueño y, honestamente: ¡se siente bien!

Para tener placer

Los hombres lo hacen por placer y por hábito. No hay más. En el caso de las mujeres, obviamente lo hacen para conocer su placer. Si ellas no lo hacen, ¡nadie más lo hará! Ello sin mencionar que muchas chicas no pueden llegar al orgasmo con una pareja.

Para relajarse y aliviar el estrés

Entre las endorfinas que liberas durante la masturbación, la disminución de presión sanguínea y la liberación de estrés, la masturbación es una de las formas más naturales y saludables de desahogo. ¿Y a poco no es mejor que una cerveza?

Para mejorar tu desempeño

Se dice que los "millennials" lo hacen para mejorar su desempeño sexual. Y de hecho tiene sentido, pues el autoplacer puede mejorar el sexo y los orgasmos. Sin mencionar que la masturbación te enseña más sobre tu placer y las técnicas que necesitas para disfrutar más ¡y mejor!

Para aliviar tensión sexualmente

La tensión sexual, si dejaste que se acumulara, puede ser el ingrediente ideal para tener relaciones placenteras. Además no es un arreglo de lo que sientes por esa otra personita.

Da más placer que el sexo

Por más que amemos el sexo, hay muchas mujeres que prefieren la masturbación. No hay forma de quedar embarazada, no tienes que seducir a nadie ni preocuparte por el placer de alguien más… ¡y es fácil!