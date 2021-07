¿Ya se tienen las condiciones para regresar a clases presenciales en México?

México.- En días recientes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró que no había impedimentos para el próximo regreso a clases y anunció ya se daría una propuesta para preparar el ciclo escolar 2021-2022, sin embargo, la pandemia no ha cedido y aún no llegan las vacunas para niños y adolescentes de 12 a 17 años, mientras que aún se realizan pruebas internacionales para liberar vacunas efectivas en menores de 12 años, por ello, en una charla en vivo para Debate, el Dr. Benjamín Madrigal, pediatra e infectólogo, consideró que aún no se tienen los elementos suficientes para un reinicio de clases seguro para todos.

Abrir escuelas aumentaría contagios

El primer problema que se plantea al pensar en la reapertura de las escuelas es que estamos en la tercera ola de la pandemia y se prevé que en algunas semanas más esta ola se encuentre en el punto más álgido en cuanto al número de contagios por día, coincidiendo con el regreso a clases y suponiendo con ello que la movilidad de los padres y los niños para lograrlo también moverá el virus entre la población, aumentando aún más el número de casos, refirió Madrigal Alonso, “en lo personal no estoy de acuerdo con el regreso a clases, sobre todo porque estando con la tercera ola encima nos vamos a convertir en diseminadores de la enfermedad, a través de las escuelas”, mencionó el médico.

Vacunación y preparación

Para el médico, el escenario ideal para el regreso a clases sería contar con una inmunidad de rebaño que mantuviera a la población segura frente al virus. Al principio de la pandemia, para alcanzar esta protección se requería tener al menos un 70 por ciento de toda la población vacunada, ahora como el virus ha mutado a diversas variantes algunas más contagiosas, “la inmunidad de rebaño no se va a obtener con ese 70 por ciento, va a subir al 80, al 85, al 90 por ciento”, explicó.

Además, abrir una escuela requiere cumplir con requerimientos que hasta ahora no han sido contemplados, desde preparar la infraestructura escolar para evitar contagios, y no solo poner tapetes cuya función no está probada.

Para el infectólogo habría que preguntarse si ya se tienen escuelas con ventilación adecuada, si se tienen grupos donde no haya saturación de población infantil, y donde se tiene la posibilidad de vigilar e higienizar adecuadamente las manos de los niños.

El dato

Seguridad

La evidencia señala que la educación presencial, hecha con medidas preventivas y de control, presenta tasas de transmisión secundaria de covid-19 más bajas en comparación con otros entornos (OMS-OPS, 2021).

