Culiacán, Sinaloa.- En una interesante charla realizada con Marisol Santillán, psicoterapeuta Gestalt, nos platicó y nos amplió un poco más el tema sobre los que es El cuerpo más allá de la dieta y todo lo referente a este tema, que no es muy común que se hable hoy en día, pero que es de suma importancia ponerle la debida atención.

“Estamos acostumbrados a lidiar con el cuerpo a través de una dieta nada más, el saber si la hacemos o no. Nos enfocamos solamente en la alimentación, y dejamos de escuchar y de atender al cuerpo, cuando este tiene muchas otras formas de estar saludable y no solo a través de lo que comemos. En donde entran las emociones, los sentimientos o los sentimientos naturales de hambre y saciedad, esas no las escuchamos”.

La especialista comentó que su preparación inició con la psicoterapia Gestalt, en la que incluyó el humanismo y algunas herramientas tomadas de otras corrientes que la ayudan a realizar su trabajo de una manera óptima en cada una de sus consultas.

Importancia errónea

“Por un lado, la comida se vuelve un objeto fácil de manipular. Con pensamientos como de que algo le falta a mi cuerpo, tiene kilos de más, o bien, quiero entrar al gimnasio porque me quiero ver bien. Y nos comenzamos a enfocar en la comida, ya sea para hacer volumen o para que me haga adelgazar.

”Por otro lado, hay quienes hemos hecho una relación emocional con la comida. Lidiar con nuestro mundo emocional a través de un pastel o de unas papitas. O al estar aburrido, lo que hago es ir a comer. Me siento sola o me acabo de pelear con una persona, y tengo el impulso de comer algo.

Con esto, comienzo a convertir en hábito el tapar lo que siento con la comida. Expreso que hay quienes eligen como fuga la comida, al igual que hay quienes escogen el alcohol, el juego o el sexo, o algún otro tipo de comportamiento adictivo”.

No te olvides de él

“Yo soy mi cuerpo. Más allá de lo que como o de si estoy haciendo una dieta, olvidamos sentir esta hermosa maquinaria que nadie en el mundo ha podido igualar. Y en esta máquina está realmente la respuesta de lo que estamos necesitando. En este cuerpo está la señal de hambre y de saciedad.

En este cuerpo llegan todas las sensaciones a base de sentimientos. El cuerpo nos dice que estamos necesitando desde un suéter hasta un abrazo. Y de pronto dejamos de escucharlo”.

La mejor recomendación

Comentó que es importante que nos veamos y nos aceptemos tal y como somos, porque todos los tipos de cuerpos son aceptables y hermosos y pueden ser saludables.

“Hay que aprender a ver esta característica de gordo o flaco como una característica más de los diferentes tamaños que hay de calzado”. Santillán cerró con broche de oro esta entrevista con esas sabias palabras que le han servido en su día a día, y espera que sean de utilidad para los lectores de este diario y público en general.