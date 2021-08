"Yo veo una hija que amé", Ingrid Martz con el corazón roto ante la muerte de su perrita Nicky

La actriz de telenovelas Ingrid Martz dio a conocer una muy triste noticia a través de sus redes sociales, la muerte de su amada perrita Nicky. Sus miles de seguidores le han enviado mensajes de apoyo y consuelo.

Ingrid Martz y Nicky vivieron muchísimos momentos inolvidables durante 14 años; más que una mascota, fue su amiga fiel, su compañera incondicional en la felicidad y tristeza. "Tu partida ha sido de las cosas más duras que me ha tocado vivir, 14 años estuviste a mi lado llenándome de amor, un amor sin límite, incondicional", expresó la protagonista de telenovelas, junto a un video con hermosas imágenes de Nicky.

Mencionó que Nicky fue "siempre pegada a mí", estuvo presente en sus viajes, vacaciones, eventos familiares. "Eres y serás unos de los grandes amores de mi vida, muchos verán un perro, yo veo una hija que ame, cuide y disfrute en cada momento, te llevo en mi corazón para siempre, te amo con todo mi corazón".

Ingrid Martz recibió muchos mensajes de consuelo de parte de sus amigos del medio del espectáculo y seguidores. "Yo estoy pasando un sentimiento igual al tuyo, te abrazo, mi gatito ya está en el cielo y ha sido de las cosas más duras que me ha tocado vivir hasta hoy", le escribió una de sus fans.

"Son parte de nuestra familia y duele mucho, lo siento", "Ingrid te entiendo perfecto, mi perrito se murió hoy hace dos años y la verdad es una tristeza enorme, Dios te dé fortaleza, son como hijos" e "imposible ver solo un perro, ella fue tu perrihija definitivamente, se nota que fue muy feliz a tu lado, quizás eso te consuele de alguna manera", son otros de los mensajes que ha recibido la actriz.

A través de las stories de su cuenta en Instagram, Ingrid Martz agradeció todas las muestras de cariño ante estos momentos dolorosos: "no tengo palabras para agradecer todo el cariño que me han dado, gracias por sus mensajes llenos de amor".

Asimismo compartió que estaba haciendo una oración por Nicky y al final le pidió una señal para saber que estaba bien. Salió a caminar y de un momento a otro, "escucho la voz de una niña que dice: 'señora', me detuve a ver si me hablaba a mí y cuando volteo, me estaba esperando con esto".

Se trataba de una linda flor y al recibirla sintió mucha paz, ya que se trataba de la señal que le había pedido a Nicky. "No pude recibir demostración más hermosa".

