Ve al ginecólogo y revisa también tu corazón

Una visita de "rutina" al ginecólogo puede ser beneficiosa para el corazón de una mujer, afirman dos importantes grupos médicos de EE. UU.

"Como los principales proveedores de atención de la salud de las mujeres, los ginecobstetras ofrecen una atención que va mucho más allá de la salud reproductiva, y tienen una oportunidad única de evaluar, aconsejar y educar a las pacientes sobre la salud cardiaca", afirmó el Dr. Haywood Brown, ex presidente inmediato del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG).

"Los ginecobstetras tienen una potente oportunidad de ser el arma secreta en la lucha contra la enfermedad cardiaca", añadió Brown en un comunicado de prensa del ACOG.

En un anuncio conjunto, el ACOG y la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association, AHA) dijeron que los exámenes de rutina anuales de las mujeres por parte de los ginecobstetras deben incluir una evaluación del riesgo de enfermedad cardiaca. El anuncio enfatiza el valor de la atención en colaboración entre los especialistas ginecobstetras y los cardiólogos.

La enfermedad cardiaca y el accidente cerebrovascular (ACV) son importantes causas de muerte en las mujeres estadounidenses. Y alrededor de un 90 por ciento de ellas tienen al menos un factor de riesgo de la enfermedad cardiaca y el ACV.

"La visita de rutina anual ofrece una potente oportunidad para aconsejar a las pacientes sobre el logro y el mantenimiento de un estilo de vida saludable para el corazón, que es la piedra angular de mantener la salud cardiaca", apuntó el Dr. John Warner, presidente de la AHA.

Los factores de riesgo tradicionales de la enfermedad cardiaca (la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto y la obesidad) afectan a ambos sexos, pero podrían afectar a las mujeres de forma distinta o ser más significativos, según el ACOG.

Según la declaración, los ginecobstetras están excepcionalmente calificados para identificar y tratar afecciones específicas de las mujeres que podrían aumentar sus riesgos de enfermedad cardiaca o ACV.

Por ejemplo, ciertas complicaciones del embarazo indican un aumento posterior en el riesgo cardiaco de la madre. Éstas incluyen la preeclampsia, la diabetes gestacional, la hipertensión gestacional, el parto prematuro y un bajo peso al nacer.