¿Alergia al cacahuate? este método podría combatirlo

Las personas con una alergia al cacahuate pueden protegerse de una reacción alérgica al consumir una pequeña cantidad de polvo de cacahuate cada día, sugiere un estudio reciente.

Los hallazgos, que constituyen un "avance", significan que ese nuevo tratamiento está listo para la revisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU., añadieron los investigadores.

"Nos emociona el potencial de ayudar a los niños y adolescentes con alergias al cacahuate a protegerse contra la ingestión accidental de un alimento que contenga cacahuate", comentó en un comunicado de prensa del ACAAI el coautor del estudio, el Dr. Stephen Tilles.

"Cuando comenzamos el estudio, nuestra esperanza era que al tratar a los pacientes con el equivalente a un cacahuate por día, muchos tolerarían hasta dos cacahuates", explicó.

"Nos complació encontrar que dos tercios de las personas del estudio pudieron tolerar el equivalente a dos cacahuates por día tras entre 9 y 12 meses de tratamiento, y la mitad de los pacientes toleraban el equivalente a cuatro cacahuates", anotó Tilles, un alergólogo de Seattle y ex presidente del ACAAI.

El estudio incluyó a 551 pacientes de 4 a 55 años de edad que tenían una alergia al cacahuate. Un tercio recibió un placebo, mientras que dos tercios recibieron un polvo de proteína de cacahuate en cantidades crecientes hasta alcanzar la dosis de mantenimiento equivalente a un cacahuate al día.

"No es una solución rápida, y no significa que las personas con una alergia al cacahuate podrán comer cacahuates siempre que lo deseen", señaló el coautor del estudio, el Dr. Jay Lieberman, vicepresidente del comité de alergias a los alimentos del ACAAI.

"Pero sin duda es un avance", añadió. "La esperanza es tener un tratamiento disponible en la segunda mitad de 2019. Si eso sucede, las personas que reciban y puedan tolerar este tratamiento deberían estar protegidas de las exposiciones accidentales". La Dra. Punita Ponda, alergóloga, se mostró de acuerdo.

"Las dosis que los pacientes toleran son suficientemente altas para que sea probable que prevengan las reacciones ante la contaminación cruzada, o que permitan a los pacientes comer alimentos con etiquetas del tipo ’podría contener’ o ’fabricado en’", añadió Ponda, jefa asistenta de la División de Alergias e Inmunología de Northwell Health, en Great Neck, Nueva York. Ponda no participó en el estudio.

Foto: Ilustrativa

"Esto tendría un impacto importante en las vidas de los pacientes con alergias al cacahuate que podrían tener miedo a comer fuera de casa debido al temor a la contaminación cruzada, o que tienen que limitar mucho su dieta debido a la dificultad de evitar productos con las etiquetas de seguridad mencionadas antes", anotó Ponda.

El estudio fue presentado el domingo en la reunión anual del Colegio Americano de Alergias, Asma e Inmunología (American College of Allergy, Asthma and Immunology, ACAAI), en Seattle, y se publicó simultáneamente en la revista New England Journal of Medicine.

No hay tratamientos aprobados para la alergia a los cacahuates. Si la FDA lo aprueba, este tratamiento estaría disponible mediante receta, y los pacientes tendrían que continuar tomándolo para permanecer protegidos de la exposición accidental al cacahuate.