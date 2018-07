Los efectos adversos del ayuno prolongado en tu cuerpo

Dejar de comer por periodos prolongados (ayuno) ocasiona daños severos a la salud ya que no se otorgan los nutrientes y fuentes de energía necesarios para el optimo funcionamiento del cuerpo. Expertos recomiendan no dejar de ingerir alimentos por más de seis horas seguidas.

Lo ideal, recomiendan, es realizar tres comidas diarias y dos colaciones tratando de incluir los diferentes grupos de alimentos del plato del bien comer.

Un buen desayuno debe incluir un lácteo, cereales o pan, fruta y algún alimento proteico bajo en grasa. La recomendación es que esta comida represente el 20 por ciento de la ingesta calórica diaria, concluye.

Expertos recomiendan no dejar de ingerir alimentos por periodos mayores a las seis horas, pues esto genera sobrepeso y altera las funciones del organismo, indicó la especialista en nutrición del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), adscrita al Hospital General de Zona (HGZ) No. 7, Lorena Rodríguez Villarreal, detalla que muchas personas se inclinan por esta opción como método para bajar de peso, no obstante, contrario a lo que se cree, dicha situación favorece a su aumento.

Al permanecer más de seis horas sin ingerir alimentos, el cuerpo hace uso de las proteínas que se encuentran en los tejidos para producir la glucosa que ayude a resistir gran parte del día, situación que hace que la grasa se acumule.

Lo correcto, abunda, es evitar que transcurra tanto tiempo entre una comida y otra además de complementar con colaciones o refrigerios saludables.

Una alimentación balanceada que incluya frutas, verduras, carnes, huevo, leche y cereales, así como los diferentes grupos de alimentos que son los carbohidratos, grasas, proteínas, minerales, vitaminas y oligoelementos (hierro, zinc, magnesio, etc.), es indispensable para el buen funcionamiento diario del organismo.

Rodríguez Villarreal, asegura que desconocer los verdaderos efectos de los ayunos prolongados ha significado un impacto considerable en la obesidad, de ahí que invita a la población a acercarse a las unidades de medicina familiar para recibir información nutricional.