Pacientes con cáncer de pulmón podrán vivir más tiempo

El cáncer de pulmón mata al año alrededor del mundo a 1.700.000 personas, convirtiéndolo en el más mortal de todos los tipos de cáncer, el mundo tiene buenas noticias ya que este lunes un grupo de médicos realizó un anuncio revolucionario: tratamientos basados en la terapia inmune extienden la vida de pacientes que padecen cáncer de pulmón.

La información fue difundida por la Asociación Estadounidense de Investigación del Cáncer y el New England Journal of Medicine, la nota generó fuertes reacciones en la comunidad médica de los Estados Unidos.

Este nuevo estudio explica que además del uso típico de la quimioterapia, las personas con el más común de los cánceres de pulmón tienen la alternativa de consumir medicamentos que activen su sistema inmunológico.

El tratamiento deberá suministrarse inmediatamente después del diagnóstico, Leena Gandhi, la médica líder del estudio y directora del Programa Oncológico Torácico en la Universidad de Nueva York, señaló que: "lo que sugiere es que la quimioterapia sola ya no es un estándar de cuidado".

De acuerdo con la cadena de noticias NBC News, este tipo de terapia ayuda al sistema inmune a combatir el cáncer a través de una variedad de mecanismos: potencializando la actividad del sistema inmunológico, desenterrando las células tumorales y con el uso de proteínas del sistema inmune diseñadas específicamente para los tumores.

"He estado tratando cáncer de pulmón durante 25 años hasta ahora, y nunca he visto un cambio de paradigma tan grande que el que estamos viendo con inmunoterapia", indicó Roy Herbst, jefe de Oncología Médica en el Centro de Cáncer de Yale. Según Gandhi, la quimioterapia solo es un "beneficio modesto" y agrega apenas unos pocos meses de vida en los pacientes. Mientras, un tratamiento combinado entre la quimio y la terapia inmune genera una mejora considerable en las personas con este padecimiento.

Gandhi explicó ante médicos y periodistas que el estudio incluyó a 616 pacientes con cáncer de pulmón avanzado en 16 diferentes países. Para el estudio todos recibieron quimioterapia, pero a algunos, de manera aleatoria y con su consentimiento, se les agregó terapia inmune: Keytruda de Merck, conocida como MSD fuera de Estados Unidos, junto a otros, placebos.

La supervivencia a los 12 meses fue del 69.2% en el grupo que recibió inmunoterapia y del 49.4% en los que no la recibieron, de acuerdo con The New York Times. "Representa un mar de cambios en la forma que pensamos acerca del tratamiento del cáncer de pulmón", concluyó Gandhi.