¿Quiénes corren más riesgo de enfermar de varicela?

El 90 por ciento de los casos de varicela se presenta en niños menores de 12 años y, al ser una enfermedad altamente contagiosa, se debe prestar atención para detectarla y tener cuidado para no propagar el virus, dijo la doctora María Inés Cruz Castañeda.

En un comunicado difundido hoy, la especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz señaló que los principales síntomas de este padecimiento son fiebre, dolor de cabeza y malestar general durante uno o dos días.

Se trata de una infección causada por el virus de la varicela zoster y se contagia muy fácilmente de una persona a otra, en tanto que el síntoma más común son las erupciones en la piel que provocan comezón.

Señaló que posteriormente esas erupciones se transforman en ampollas con líquido y por último forman costras; normalmente aparecen en cara, pecho, espalda y luego se extienden al resto del cuerpo.

Debido a la facilidad de su transmisión, la especialista en medicina familiar exhortó a padres de familia a prestar mucha atención a los síntomas, para que en caso de detectarla, tener cuidado para no propagar el virus.

"Hay que tener mucho cuidado al detectar la enfermedad para no propagarla, no llevarlos a la escuela ni a lugares concurridos, mantenerlos en casa hasta que todos los granitos se hayan convertido en costra. Las costras no son contagiosas" comentó Cruz Castañeda.

La especialista aseguró que el contagio se presenta muy fácilmente en las personas que no la han padecido.

Afirmó que se trata de un padecimiento de curso benigno, que desarrolla pocas complicaciones.

La excepción se presenta cuando ocurre en la edad adulta, pues el cuadro es más severo y pueden existir complicaciones.

Finalmente dijo que ante cualquier eventualidad relacionada con el padecimiento se debe acudir al médico para un mejor control de la enfermedad. EFE