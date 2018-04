Científicos describen combate de enzima contra VIH y cáncer 

Washington (Xinhua).- Científicos estadounidenses y chinos identificaron la forma en la que una enzima polivalente combate enfermedades como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y desórdenes autoinmunes.

El estudio, publicado hoy en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, detalla cómo la enzima SAMHD1 logra inhibir las proteínas que estimulan la respuesta inmunológica en células de humanos y ratones, lo que abre la posibilidad de encontrar formas de activar o desactivar esta función y nuevos enfoques terapéuticos para enfermedades difíciles de tratar.

Wu Li, profesor del Centro de Investigación en Retrovirus de la Universidad Estatal de Ohio y autor principal del artículo, y sus colegas de la Universidad Wuhan de China, aclararon la forma en la que la SAMHD1 actúa como neutralizador de respuestas potencialmente dañinas durante el contagio viral.

Científicos buscan respuestas inmulógicas. Foto: AP

Los investigadores dijeron que carecer de esta enzima por las mutaciones genéticas de la SAMHD1 puede activar el sistema humano inmunológico e incrementar la inflamación.

La SAMHD1 es responsable de una regulación equilibrada de la respuesta inmunológica, pero también puede limitar infecciones con el VIH u otros virus y modificar el avance y tratamiento de ciertas formas de cáncer, dijo Wu a Xinhua. "Es evidente que necesitamos buenas respuestas inmunológicas, pero no deseamos una activación inmunológica abrumadora".

Los científicos buscan salvar vidas de los pacientes enfermos de VIH. Foto: AP

Mucho de este componente por la deficiencia de SAMHD1 causada por mutaciones genéticas puede conducir a enfermedades autoinmunes e impulsar el crecimiento de tumores cancerígenos. Si podemos encontrar una forma de cortar o reducir el suministro, la enfermedad podría ser no viable, como un auto sin gasolina.