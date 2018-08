Ya no más líquidos "venenosos" para cigarrillos electrónicos

Los líquidos potencialmente venenosos para los cigarrillos electrónicos producidos por 17 fabricantes distintos se han vendido en paquetes que se parecen mucho a los de dulces, galletas y otros refrigerios favoritos de los niños.

Y tras unas advertencias enviadas a las compañías en mayo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. anunció el jueves que las respectivas compañías han dejado de fabricar los productos.

En mayo, la agencia informó a las compañías que las etiquetas y los anuncios para los líquidos para cigarrillos electrónicos que contenían nicotina eran falsos o engañosos, y potencialmente peligrosos. Además, varias de las compañías recibieron previamente advertencias por vender ilegalmente los productos a menores de edad, según la FDA.

"Eliminar esos productos del mercado fue un paso crítico para proteger a nuestros niños", aseguró en un comunicado de prensa de la FDA el Dr. Scott Gottlieb, comisionado de la agencia.

Todos estamos de acuerdo en que ningún niño debería nunca comenzar a utilizar ningún producto que contenga tabaco o nicotina, y las compañías que los venden tienen una responsabilidad de garantizar que no están persuadiendo a los jóvenes para que los utilicen

Entre los productos a los que se dirigieron las cartas de advertencia se encontraban: One Mad Hit Juice Box, que se parecía a cajas de jugo de manzana para niños; Whip’d Strawberry, que se parecía a crema de leche batida; Twirly Pop, que se parecía a una paleta Unicorn Pop y que se entregaba con una de esas paletas; y Unicorn Cakes, que incluía imágenes de una bebida de fresa y de unicornios que comían tortitas, similares a las utilizadas por la franquicia de televisión y juguetes de My Little Pony.

"Cuando las compañías mercadean estos productos usando imágenes que engañan a un niño para que piense que son cosas que ha consumido antes, como una caja de jugo o unos dulces, esto puede crear un riesgo inminente de daño a un niño que podría confundir el producto con algo que es seguro y familiar", advirtió Gottlieb.

La FDA dice que anticipa que algunas de las compañías sigan vendiendo los productos, pero con etiquetas modificadas. La agencia dijo que tiene planes de continuar monitorizando la situación.

"Estamos comprometidos con responsabilizar a la industria de garantizar que estos productos no se mercadeen, vendan ni sean utilizados por niños", enfatizó Gottlieb.

La creciente popularidad de los cigarrillos electrónicos y los dispositivos relacionados ha coincidido con un aumento en las llamadas a los centros de control de intoxicaciones de EE. UU. y las visitas a las salas de emergencias relacionadas con la intoxicación con líquido para cigarrillos electrónicos y otros tipos de exposición a nicotina líquida entre los niños menores de 6 años de edad, muestran las estadísticas del Sistema Nacional de Datos sobre las Intoxicaciones.

Los niños pequeños que son expuestos a o que ingieren líquidos para los cigarrillos electrónicos pueden sufrir daños graves, como convulsiones, coma, paro respiratorio y muerte por paro cardiaco, según la FDA.

La FDA también anotó que más de 2 millones de estudiantes de escuela intermedia y secundaria en Estados Unidos eran usuarios actuales de cigarrillos electrónicos y productos similares en 2016, y que la disponibilidad de líquidos de sabores es un importante motivo de que los jóvenes utilicen los dispositivos.

Hay evidencias de que la nicotina afecta al cerebro en desarrollo de los jóvenes y que podría reprogramarlo para que sea más susceptible a la adicción a la nicotina a una edad más avanzada, según la FDA.

Gottlieb aseguró que su agencia anticipa "tomar unas robustas medidas adicionales en los próximos meses, dirigidas a aquellos que creemos que permiten que estos productos lleguen a las manos de los niños".

Foto: Pixabay