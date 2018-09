El cuerpo envía señales de que te dará un infarto 30 días antes

Cada año en México fallecen poco más de 17 millones de personas a causas de enfermedades cardiovasculares. Entre las acciones que aumentan la posibilidad de sufrir un ataque al corazón se encuentran factores como fumar, obesidad, dieta poco saludable y una vida sendentaria.

El cuerpo envía señales con un mes de anticipación antes de que un ataque al corazón se presente y son las siguientes:

Cansancio. Es normal que te sientas cansado después de hacer ejercicio o luego de un trabajo mental fuerte, en cambio si te sientes cansado simplemente con hacer la cama, este podría ser un síntoma de que podrías sufrir un ataque al corazón. Se identifica como fatiga inusual y es más frecuente en las mujeres.

Dolor abdominal. Se trata de dolores abdominales episódicos (aparecen y desaparecen con rapidez). Puede estar acompañado de náuseas y dolor de estómago sin motivo aparente.

Foto: Freepik. El insomnio podría ser una señal de alerta sobre un problema de salud.

Insomnio. La dificultad para conciliar y mantener el sueño ha sido ligado con un riesgo más alto de padecer un ataque cardíaco, sobre todo en mujeres, esta alteración del sueño se acompaña de alto nivel de ansiedad y distracción.

Dificultad para respirar. Este aviso puede darse hasta seis meses antes de sufrir un ataque cardíaco y afecta por igual a hombres y mujeres. Se describe como la incapacidad de respirar profundamente y en ocasiones puede estar acompañado de mareos.

Caída de cabello. Este aviso es más común en hombres mayores de 50 años pero también puede presentarse en mujeres. La calvicie también se vincula a los infartos por el aumento de la hormona cortisol.

Arritmia. Es cualquier trastorno en los latidos o el ritmo del corazón. Significa que el corazón late demasiado rápido o demasiado lento o que tiene un patrón irregular. Si no se desvanece, puede sentir mareos y fatiga extrema.

Sudoración excesiva. Esta señal se presenta con más frecuencia en las mujeres que pueden confundirla con bochornos, también se puede presentar con síntomas parecidos a la gripe y puede surgir en cualquier hora del día.

Dolor de pecho. Presión incómoda, opresión, distención o dolor en el centro del pecho. Dura más de unos pocos minutos o es intermitente y puede extenderse a otros lugares.

No todos los ataques cardíacos comienzan con el dolor repentino y abrumador del pecho que se muestra en la televisión o las películas. Por ejemplo, la tercera parte de los pacientes de un estudio que tuvieron ataques cardíacos no presentaron dolor en el pecho. Estos pacientes eran, por lo general, de edad avanzada, de sexo femenino o diabéticos.

Los signos y síntomas que indican un ataque cardíaco no son iguales en todas las personas. Muchos ataques cardíacos comienzan lentamente, con dolor o molestias leves. Algunas personas no tienen síntomas. Los ataques cardíacos que se presentan sin ningún síntoma o con síntomas muy leves se conocen como ataques cardíacos silenciosos o que no causan síntomas.