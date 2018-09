La importancia de una vida sexual sana

La más reciente Encuesta sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas de Educación Media Superior aplicada por la SEP muestra que 40% de varones y 29% de mujeres inicia su vida sexual en bachillerato.

Porcentaje similar a quienes lo hicieron en la secundaria, lo más recomendable es retardar en medida de lo posible el inicio de vida sexual y no iniciar en la etapa de adolescencia, así como informar y educar a los adolescentes y jóvenes sobre la responsabilidad que significa el inicio de tener actividad sexual y las diferentes medidas que pueden tomar para disfrutar de una vida sexual sana.

Entre los compromisos que se adquieren al estar en una relación de pareja, se encuentran el cuidado mutuo del bienestar emocional y salud por medio de la comunicación, confianza y honestidad.

Para que la vida sexual sea sana y plena, se recomienda tomar en cuenta las siguientes medidas:

Comunicación, conocer lo que quiere y necesita la pareja, es indispensable para mantener una buena actividad sexual. Mediante la conversación, se conocen las expectativas de cada uno, es muy importante saber si hay aspectos pocos agradables para el otro o algún factor que ponga en riesgo la salud de ambos.

Anticonceptivos, este es un aspecto muy importante, ya que tener el control de la planeación de un embarazo, por una parte, ayuda a relajarse y disfrutar de la actividad sexual.

Actualmente existen diversos métodos innovadores que se adaptan al estilo de vida de cada mujer y diseñados para planear los embarazos.

Hoy escuchar “a mí no me queda ningún método de planificación” es hablar de desconocimiento o falta de información, ya que se encuentran disponibles anticonceptivos de corto plazo como las píldoras y el parche, entre otros, la anticoncepción a largo plazo (3-5 años) como el implante subdérmico y el dispositivo intrauterino, DIU de cobre etc.

No olvidemos que el uso rutinario del condón, no sólo se utiliza como método anticonceptivo, sino que disminuye el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual pero sólo en la parte que cubre el pene, no la piel de las áreas genitales.

Atención médica, lo recomendable para las mujeres es acudir a una visita anual con el ginecólogo, a partir de su primera menstruación, es el especialista indicado para que ellas puedan aclarar todas sus dudas sobre su salud sexual, anticoncepción, prevención (vacunar contra Virus de Papiloma Humano) y detección de alguna ETS Enfermedad de Transmisión Sexual), que no siempre tienen manifestaciones visibles.

El Virus de Papiloma Humano (VPH), es la infección de transmisión sexual más común; responsable de las verrugas genitales y ciertos tipos de cánceres en hombres y mujeres como el cervicouterino, de pene, anal y orofaríngeo.

En México hay dos vacunas disponibles que previenen la infección de VPH, ambas actúan contra los principales tipos de virus que causan el cáncer de cuello de útero, vagina y de vulva (16 y 18), pero sólo la vacuna tetravalente, recomendada para hombres y mujeres, previene, además, contra los tipos 6 y 11, responsables del 90% de las verrugas genitales.

Es necesario recalcar que las decisiones que se tomen en la vida sexual no sólo afectan al individuo en el momento que suceden, muchas de ellas tienen repercusiones durante años o para futuras parejas, incluso el contagio de alguna enfermedad durante el embarazo.

Adquirir infecciones como las verrugas genitales, donde actualmente únicamente existen tratamientos para eliminar las lesiones cuando se presentan.

La infección de algunos tipos virales de VPH favorecen cánceres relacionados que pueden tardar años en manifestarse, por eso es importante el monitoreo continuo y periódicos de las mujeres con el especialista, y no quedarnos con la idea de que sólo la vacuna contra VPH es para las niñas de 11 años.



Consulta con tu médico sobre las medidas que debes tomar para una vida sana.