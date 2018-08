¿Mala memoria? Siete consejos que pueden ayudarte

¿No encuentras las llaves del automóvil? ¿Te olvidas de la lista de compras? ¿No recuerdas el nombre del entrenador personal que te gustó en el gimnasio? No estás solo. Todos olvidamos algunas cosas de vez en cuando. De todos modos, la pérdida de la memoria no es algo para tomar a la ligera.

Si bien no hay garantías respecto de la prevención de la pérdida de la memoria o de la demencia, hay ciertas actividades que podrían ayudarte. Considera estas siete maneras simples de agudizar tu memoria, y aprende cuándo debes buscar ayuda debido a la pérdida de la memoria.

1. Mantente activo mentalmente

De la misma manera que la actividad física te ayuda a mantener el cuerpo en forma, las actividades que estimulan la mente te ayudan a mantener el cerebro en forma — y quizás ayuden a mantener la pérdida de memoria a raya. Haz crucigramas. Juega al bridge. Cuando conduces, cambia de ruta. Aprende a tocar un instrumento musical. Trabaja de voluntario en una escuela local u organización comunitaria.

2. Haz sociabilidad regularmente

La interacción social ayuda a prevenir la depresión y el estrés, ambos pueden contribuir a la pérdida de la memoria. Busca oportunidades para reunirte con tus seres queridos, tus amigos, y otros — especialmente si vives solo.

3. Organízate.

Es más probable que olvides cosas si tu casa está abarrotada de objetos y tus notas están desordenadas. Anota tareas, citas u otros eventos en un cuaderno especial, un calendario, o una agenda electrónica. Quizás repetir cada entrada en voz alta al anotarla te ayude a recordarla. Actualiza las listas con tareas por hacer, y marca las que ya completaste. Ten un lugar específico para tu cartera, tus llaves y otras cosas esenciales.

Limita las distracciones y no hagas demasiadas cosas al mismo tiempo. Si te enfocas en la información que tratas de recordar, será más probable que la recuerdes más tarde. Quizás también te ayude conectar lo que estás tratando de memorizar a una canción favorita u otro concepto conocido.

4. Duerme bien

Dormir es importante para ayudarte a consolidar tus recuerdos, de modo que puedas recordarlos más adelante. Haz que dormir bien sea una prioridad. La mayoría de los adultos necesitan de siete a nueve horas de sueño por día.

5. Lleva una dieta saludable

Una dieta saludable puede ser tan buena para el cerebro como para el corazón. Come frutas, vegetales y cereales integrales. Elige fuentes de proteínas con bajo contenido de grasa, como pescado, carne magra y carne de ave sin piel. Lo que bebes también es importante. Beber demasiado alcohol puede causar confusión y pérdida de la memoria.

6. Incorpora la actividad física a tu rutina diaria

La actividad física aumenta el flujo sanguíneo al cuerpo entero, incluso al cerebro. Esto podría ayudarte a mantener la memoria activa.

Para la mayoría de los adultos saludables, el Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) recomienda un mínimo semanal de 150 minutos de actividad aeróbica moderada, como caminar a paso ligero, o de 75 minutos de actividad aeróbica intensa, como trotar, preferentemente distribuidos en el transcurso de la semana. Si no tienes tiempo para una rutina de entrenamiento completa, incluye algunas caminatas de 10 minutos durante el día.

7. Controlar las afecciones crónicas

Sigue las recomendaciones de tratamiento del médico para cualquier afección crónica, como depresión, presión arterial alta, colesterol alto, diabetes, problemas renales y de tiroides. Cuanto mejor te cuides, tu memora estará mejor. Además, revisa los medicamentos con el médico de forma regular. Varios medicamentos pueden afectar la memoria.

Cuándo se debe buscar ayuda por la pérdida de memoria

Si te preocupa la pérdida de memoria —en especial, si afecta tu capacidad para completar las actividades cotidianas— habla con el médico. Es posible que te haga un examen físico, y que evalúe tu memoria y tu capacidad para resolver problemas. A veces, se necesitan otras pruebas. El tratamiento dependerá de lo que esté provocando la pérdida de la memoria, indicó Clínica Mayo

