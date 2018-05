Enfermedades que puedes tratar con bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es un compuesto químico que se utiliza generalmente en la cocina y en artículos de limpieza, pero también puede ser usado como auxiliar en el tratamiento de algunas enfermedades. Se han comprobado que este posee propiedades alcalinas, antiácidas y electrolíticas.

Una investigación financiada por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, arrojó que el bicarbonato de sodio podría convertirse en un tratamiento contra enfermedades autoinmunes, ya que prepara al sistema inmune contra la inflamación.

Además, beber agua con bicarbonato de sodio ayuda a la desinflamación de los recubrimientos de los órganos internos.

Además de los usos anteriores, esta es una lista de otras enfermedades para las cuales el bicarbonato de sodio es útil:

Acidez estomacal

Se ha comprobado de que media o una cucharadita de bicarbonato de sodio disuelta en agua ayuda a combatir la acidez estomacal de manera eficaz y económica. También puede ser usado para redicir la acidez en la sangre y la orina.

Congestion nasal

Tiene compuestos antibacterianos, expectorantes y antiinflamatorios, por lo que se puede usar para el alivio de la congestión nasal, removiendo las fleams mucosas de la nariz y mejorando la respiración.

Para preparalo, mezcla 174 de cucharadita de bicarbonato en 2 cucharadas de agua, mezcla bien y con la ayuda de un gotero, pon dos o tres gotas en cada fosa nasal, inclina la cabeza hacia atrás para que la mezcla llegue hasta el fondo, úsalo una o dos veces al día.

Garganta irritada

Ayuda a controlar el crecimiento bacteriano, aquí también puedes usar vinagre de manzana. Mezcla 172 taza de agua, una cucharada de bicarbonato y una de vinagre de manzana. Pon a calentar el agua hasta que se ponga tibia, agrega el vinagre de manzana y el bicarbonato y bebébela cada que sientas irritación.

Infecciones urinarias

El consumo de bicarbonato ayuda a que las bacterias en la orina no proliferen y evita complicaciones de estas enfermedades.

Mezcla 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio en 1/2 taza de agua tibia y bebe dos veces al día hasta aliviar los síntomas.

Recomendaciones: No use el bicarbonato de sodio por más de 2 semanas a menos que sus doctor lo indique. Si el bicarbonato de sodio no alivia los síntomas, llame a su doctor.