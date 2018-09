Hay 130 enfermos de salmonella por cereal contaminado

Foto ilustrativa/Stockvault. Bacteria de salmonella.

Ya se han enfermado de salmonella 130 personas en 36 estados tras comer el cereal Honey Smacks de Kellogg's, apuntaron el martes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Por ahora, los "CDC aconsejan a los consumidores y detallistas no comer, servir ni vender ningún cereal Honey Smacks de Kellogg's", señaló la agencia en una declaración. Muchos de los casos de enfermedad vinculados con la cepa Salmonella Mbandaka han sido graves: hasta ahora, 34 personas han sido hospitalizadas, aunque no se ha reportado ninguna muerte. Las pruebas de laboratorio identificaron la cepa del brote de salmonella en cajas sin abrir y abiertas de cereal Honey Smacks recolectadas de ubicaciones de venta al pormenor y de las residencias de personas enfermas Los casos de enfermedad surgieron por primera vez a principios de marzo y han continuado; el último caso de enfermedad se reportó el 7 de agosto. El 14 de junio, Kellogg Co. anunció que iba a retirar ciertas cajas de cereal Honey Smacks debido a la posibilidad de contaminación con salmonella.

Pero los CDC dijeron el martes que el cereal seguía vendiéndose en algunos lugares, a pesar de la retirada de verano.

El cereal retirado incluye al Honey Smacks de 15.3 oz. (434 gramos) con el código de UPC 3800039103 (en la parte inferior del paquete) y una fecha de "Best If Used Before" ("usar preferentemente antes de) de JUN 14, 2018 a JUN 14, 2019 (en la parte superior del paquete).

También se incluyó el Honey Smacks de 23 oz. (652 gramos) con la misma fecha de consumo preferente y el código UPC 3800014810.

Lee también: Kellogg retira cajas de cereal por posible Salmonella

Ningún otro producto de Kellogg ha sido afectado por la retirada, y las personas que hayan comprado uno de los productos retirados deben "descartarlo y comunicarse con la compañía para recibir un reembolso completo", apuntó la compañía. Si no se abre, el cereal tiene una duración de más o menos un año.

Puede encontrar más detalles en el sitio web de Kellogg. Las personas también pueden acudir al departamento de salud de su estado.

La salmonella puede provocar una enfermedad grave, e incluso puede resultar letal para los niños, las personas frágiles o mayores, y las personas con sistemas inmunitarios debilitados. Generalmente, la enfermedad dura de cuatro a siete días, y los síntomas incluyen fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.