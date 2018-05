Realiza IMSS cirugía vasectomías sin bisturí en Culiacán

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la Unidad de Medicina Familiar No. 46 en Culiacán, llevó a cabo una Jornada de Vasectomía sin Bisturí dirigida a los varones que ya tienen decidido el número de hijos que forman su familia.

El director de la unidad médica, Eduardo Encines Ortiz, informó que durante la actividad se realizaron un total de 40 procedimientos permanentes al mismo número de hombres que así lo solicitaron.

La vasectomía, explicó el médico, consiste en un método anticonceptivo en el cual se realiza una pequeña incisión sin el uso de un bisturí, con la aplicación de anestesia local y sin requerir hospitalización del paciente para su pronta recuperación.

Este método de planificación familiar agregó Encines Ortiz, se puede efectuar en cualquier momento, una vez que el interesado haya recibido consejería donde se le informe que es de carácter definitivo y que lo solicite de manera voluntaria a su médico.

La vasectomía sin bisturí tiene varias ventajas, la primera de ellas es que tiene una efectividad del 99%, es de rápida recuperación, no interfiere con la actividad sexual de la pareja y no disminuye el deseo sexual ni la cantidad de semen.

Este procedimiento no tiene riesgos para la salud, no causa impotencia y es el método ideal para el hombre cuando su pareja presenta problemas de salud crónicos y no puede utilizar los métodos anticonceptivos tradicionales.