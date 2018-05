Alivia las ampollas de los pies con estos remedios naturales

Para muchas personas estrenar zapatos suele ser un verdadero calvario, pues les generarán ampollas en los pies, sobre todo en el área de los talones o rozaduras en los dedos. Esas lesiones son dolorosas, pues difícilmente podrás tener un reposo adecuado y por su ubicación en una zona del cuerpo poco ventilada, podría disminuir su ritmo de sanación.

Es por ello que estos son los consejos y remedios que puedes seguir para curar una ampolla en los pies:

Lo primero que debes hacer es tratar de mantener la ampolla intacta, es decir no trates de sacar el líquido de su interior, esto ayudará a mantener una barrera protectora contra las infecciones.

Usa una cinta protectora para evitar que se reviente. Si la ampolla duele demasiado trata de buscar ayuda médica quien podrá reventarla usando los materiales adecuados. En caso de no tener disponible a un médico haz lo siguiente para reventarla:

Cómo drenar una ampolla

Para aliviar el dolor de una ampolla, drena el líquido sin tocar la piel que la cubre. Esta es la manera:

Lávate las manos y la ampolla con jabón y agua tibia.

Limpia la ampolla con un hisopo con yodo.

Esteriliza una aguja limpia y puntiaguda con alcohol isopropílico.

Usa la aguja estéril para punzar la ampolla. Punza la ampolla en varios puntos cerca del borde. Deja drenar el líquido, pero no toques la piel que cubre la ampolla.

Aplica un ungüento (Vaseline, Plastibase u otro) en la ampolla y protégela con una venda de gasa antiadherente. Si aparece una erupción, suspende el uso del ungüento.

Cambia el vendaje todos los días. Aplícate más ungüento y una venda nueva.

Remedios caseros y naturales para aliviarlas:

Agua y sal

En un recipiente grande calienta cinco litros de agua, retira del fuego y añade cinco cucharadas de sal.

Cuando el agua esté aún caliente, lo que más puedas soportar al tacto, sumerge los pies; claro, te advertimos que dolerá un poco, pero sentirás alivio minutos después. Deja tus pies sumergidos durante 15 o 20 minutos.

Pasado ese tiempo saca los pies lentamente del agua caliente y seca con una toalla. Si tienes que calzarte de nuevo tendrás que drenar el líquido de la ampolla (aunque es recomendable no hacerlo).

Aloe vera

Otro remedio que puedes realizar en casa es usar aloe vera. Si lo aplicas en la ampolla calmarás el dolor y la comezón, además te ayudará a cicatrizar la herida.

Para realizarlo debes tomar 20 gramos de la pulpa de aloe vera y aplicarla en la zona de la ampolla dejándola actuar durante toda la noche.

Romero y ajo

Lo primero que debes hacer es calentar cinco litros de agua y añadir 100 gramos de romero y sumergir la zona afectada. Esta hierba te ayudará a desinfectar y desinflamar la zona. Luego debes sumergir los pies en el agua tibia por 20 minutos, luego retirar y secar.

Si las ampollas no están reventadas se sugiere no hacerlo. Luego en un recipiente pica y remuele cinco ajos y aplícalos sobre la zona en una gasa por 15 minutos. Luego retira. No es necesario que enjuagues, deja que las propiedades antibióticas del ajo actúen en la zona.

Vinagre de manzana. Desde la antigüedad se conocían las propiedades antibióticas y la capacidad cicatrizante del vinagre de manzana. Aplicado en las ampollas te ayudarán a eliminar las bacterias y prevenir una infección. Siempre mezcla el vinagre con agua cuando lo apliques tópicamente.

Prevención de ampollas

Para prevenir las ampollas por fricción en los pies, usa zapatos que te calcen bien. También ayuda utilizar calcetines de tela con control de humedad.

Prueba varios calcetines, calzados y plantillas que estén diseñados específicamente para disminuir la formación de ampollas.

También podrías probar colocando tela de piel de topo en el interior del calzado, donde podría haber roce, o rociando talco adentro de los calcetines. Los guantes ayudan a prevenir las ampollas en las manos.