Hay dengue en todo México, excepto en Tlaxcala y CDMX: IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomendó que ante el inicio de la temporada de lluvias se debe poner especial atención a la limpieza de patios y jardines, con el fin de detectar y eliminar los posibles criaderos del mosco Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, chikunguña y zika en especial en las zonas del país más calurosas.

Además, exhorta a participar en campañas de descacharrización, que consisten en quitar llantas, envases, cubetas y todo aquello que pueda acumular agua, así como podar el pasto.

La doctora Teresita Rojas Mendoza, jefa de área de Sistemas Especiales, de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, explicó que es necesario instalar mosquiteros en puertas y ventanas, usar repelente, ropa ligera que cubra piernas y brazos para evitar la picadura de mosco y aplicar insecticida.

Afirmó que prácticamente en todo el país hay dengue, excepto en Tlaxcala y la Ciudad de México.

Señaló que el mosco Aedes aegypti es el transmisor de enfermedades como dengue, chikunguña y zika; sin embargo, la sintomatología de cada una es distinta. En el caso del dengue se presenta fiebre, dolores de cabeza, articular y muscular muy intensos, náuseas, vómito, ronchas, comezón, y en casos graves, sangrado en encías y moretones.

La doctora Teresita Rojas explicó que en el caso del chikunguña, además de los síntomas señalados, las personas infectadas presentan deformación articular, caminan encorvadas y con dolor intenso; en el caso de zika, el 80 por ciento de los casos no tiene fiebre, pero pueden presentar dolor de cabeza, malestar general, ronchas, ojos rojos y conjuntivitis.

Por ello, y en caso de presentar estos síntomas, es necesario acudir inmediatamente a la Unidad de Medicina Familiar que le corresponda para su atención, seguir estrictamente las indicaciones de su médico y no automedicarse, porque puede complicar su estado.

También recomendó reposo y el consumo de electrolitos orales para hidratarse ante la presencia de estos padecimientos, lo que mejorará su cuadro clínico.

La especialista de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica del IMSS sugirió a la población que si su destino para vacacionar es la playa, usar repelente, evitar permanecer por mucho tiempo en áreas donde hay mucho mosco, hierba y densidad de plantas.

En caso de regresar enfermos a la Ciudad de México, no existe riesgo de contagiar a sus familiares, es decir, no se puede contagiar a nadie porque no existe el mosco, en esta ciudad, aseguró.