Ayuda para cuando está totalmente despierto a las 3 a.m.

Algo así nos ha pasado a la mayoría: uno se despierta, y se encuentra totalmente despierto, y descubre que son las 3 a.m. De pronto le empieza a preocupar que mañana será un día duro si no duerme más. El problema es que se mueve en la cama y no puede volver a dormir.

¿Qué se puede hacer?

En primer lugar, no siga mirando la hora. Eso solo hace que el malestar aumente.

En lugar de eso, despeje la mente y relaje el cuerpo. Tense un músculo durante unos segundos y luego relájelo. Uno a uno, haga esto con algunos grupos musculares: sus pies, sus piernas, su estómago, por ejemplo. Céntrese en cuánto se está relajando su cuerpo.

Pero si sigue despierto unos minutos más tarde, levántese y salga de la cama. De hecho, salga del dormitorio. Vaya a otra habitación y escuche música relajante o lea un libro aburrido, no una novela de suspense trepidante. Si empieza a sentirse somnoliento, vuelva a la cama.

Si no, sea productivo y haga alguna tarea doméstica que tenga pendiente. Más adelante se sentirá cansado, pero tendrá una sensación de logro por haber realizado la tarea.

Dormir mal una noche no es inusual, es algo que le ha pasado a la mayoría de las personas. Pero si el insomnio se convierte en un patrón, ha llegado el momento de corregir los hábitos del estilo de vida.

¿Está bebiendo demasiada cafeína? ¿Usa aparatos electrónicos demasiado tarde en la noche? ¿Hace ejercicio demasiado poco antes de acostarse?

Restringir la cafeína y el uso de la tecnología a horas avanzadas del día debería ayudar. Pero no deje de hacer ejercicio; simplemente hágalo más temprano en el día.

También es posible que haya un problema de salud subyacente que esté influyendo en su problema para dormir. Por ejemplo, la apnea del sueño, el reflujo o el dolor por una afección crónica pueden hacer que dormirse sea más difícil o que se despierte en mitad de la noche. Hable con su médico sobre las medidas que puede tomar para controlar mejor su salud y dormir todo lo que necesite.

Si tiene un buen estado de salud y sigue afectado por el insomnio, piense en la posibilidad de la terapia cognitivo-conductual para cambiar los pensamientos negativos sobre el sueño y relajar la mente. Algunos terapeutas, además de los programas en línea, ofrecen versiones de corta duración de esta terapia diseñadas específicamente para el insomnio.

