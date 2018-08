La palabra "cáncer" también hace daño a pacientes

Los pacientes podrían rehusar las cirugías innecesarias para el cáncer de tiroides de riesgo bajo si los médicos simplemente evitan utilizar la palabra "cáncer" al hablar sobre las opciones de tratamiento, sugiere un nuevo estudio.

Casi el doble de personas quisieron extirpar su tiroides completa cuando los médicos utilizaron el término "cáncer papilar tiroideo", en lugar de "lesión papilar" o "células anómalas", encontraron los investigadores australianos.

Los médicos "deben ser conscientes del impacto que el término ’cáncer’ tiene sobre la ansiedad y las preferencias de tratamiento de los pacientes, lo que a su vez podría estar fomentando un exceso potencial de diagnósticos y tratamientos de algunos cánceres con un riesgo bajo, como el cáncer papilar tiroideo", comentó la investigadora sénior, Kirsten McCaffery, científica conductual en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Sídney.

Hay un consenso creciente entre los médicos oncólogos de que la extirpación de la glándula tiroides es una reacción exagerada en la mayoría de los cánceres de tiroides.

La mayoría de casos de cáncer de tiroides se pueden tratar mediante la extirpación parcial de la glándula, o simplemente vigilando el cáncer, explicaron los autores del estudio en las notas de respaldo.

A cuatro de cada cinco pacientes que se someten a una cirugía para tratar el cáncer de tiroides se les extirpa la glándula completa, aunque apenas un 2 por ciento de las personas mueren de su cáncer de tiroides a lo largo de 25 años, mostró una investigación reciente.

Parte del problema se origina en las preferencias de los médicos. Los grandes centros oncológicos ponen ahora a la mayoría de casos de tiroides bajo observación, pero los hospitales más pequeños siguen optando por la extirpación quirúrgica de la glándula, apuntó el Dr. Otis Brawley, director médico y científico de la Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society).

Pero los pacientes también tienen voz y voto en su atención, y eso podría estar influyendo en la decisión de extirpar la tiroides completa en casos en que esto simplemente no es necesario, plantearon los investigadores australianos.

Oír cualquier diagnóstico de cáncer puede ser "terrorífico y chocante", dijo McCaffery. "Muchos pacientes que hemos entrevistado reportan no poder pensar en nada más una vez escuchan la palabra ’cáncer’".

Para ver si la respuesta emocional a la palabra está influyendo en las decisiones sobre el tratamiento, McCaffery y sus colaboradores presentaron a 550 adultos australianos sanos una serie de tres escenarios médicos hipotéticos distintos.

Los tres escenarios se basaban en un diagnóstico de cáncer papilar tiroideo. Más o menos 8 de cada 10 cánceres de tiroides son cánceres papilares, que tienden a crecer de forma muy lenta y que por lo general se desarrollan en un solo lóbulo de la glándula tiroides, según la Sociedad Americana Contra El Cáncer.

Pero los médicos se refirieron al cáncer papilar tiroideo en solo uno de los tres escenarios. En los otros dos, usaron distintos términos para describir la misma afección: lesión papilar o células anómalas.

Alrededor de un 20 por ciento de las personas deseaban que se extirpara su tiroides completa cuando se usó la palabra cáncer. Solo en torno a un 11 por ciento de las mismas personas optaron por la extirpación completa de la tiroides cuando se usaron los términos lesión papilar o células anómalas.

Las personas a quienes se les presentó el escenario del cáncer de tiroides eligieron con más frecuencia someterse a la cirugía en lugar de una vigilancia activa que los participantes a quienes se les habló de lesiones papilares o células anómalas, y también experimentaron unos mayores niveles de ansiedad.

La cirugía no necesariamente es la mejor opción para tratar algunos cánceres, dijo Brawley. El cáncer de próstata es el ejemplo mejor conocido de esto, pero otro es el cáncer de vejiga.

Los médicos que tratan a esos pacientes han estado ajustando su forma de hablar para hacer que la vigilancia activa sea una opción más aceptable para los pacientes, añadió.

El método de puntuación del cáncer de próstata se ha alterado para hacer que los tumores con un riesgo bajo parezcan menos amenazantes a los pacientes, explicó Brawley, y los urólogos y patólogos han eliminado la palabra "cáncer" de algunas patologías de la vejiga.

"Hemos probado que lo que parece cáncer bajo el microscopio no necesariamente es cáncer. Tal vez sea algo que no crezca, que no se propague ni mate", dijo Brawley.

"Durante los últimos 100 años, se le ha enseñado a la gente que si se encuentra un cáncer, se extirpa. Debemos cambiar esa enseñanza y darnos cuenta de que ciertos tipos de cáncer se deben tratar de forma menos agresiva", señaló Brawley. "Eso sería lo que yo preferiría. Y sé que es factible".

En este momento, McCaffery no recomendaría que los médicos omitan la palabra "cáncer" al hablar sobre el cáncer papilar tiroideo con los pacientes, dado que hacerlo sería poco ético desde el punto de vista médico.

"Esperamos que nuestros hallazgos amplíen las evidencias sobre el impacto que el término cáncer puede tener en los pacientes, lo que podría ayudar a avanzar la conversación y el debate internacional que está ocurriendo entre los expertos en cáncer acerca de la reclasificación de estos tumores con un riesgo bajo", dijo McCaffery.

Los expertos internacionales ya han pedido que los cánceres con un riesgo bajo, como el cáncer papilar tiroideo, se reclasifiquen, y que el término "cáncer" se elimine, porque no es probable que los tumores se propaguen o causen la muerte, indicó.

"Nuestro trabajo añade más evidencias para respaldar esta solicitud de reclasificación, y la consideración de una redefinición de lo que llamamos cáncer", dijo McCaffery. "También se debe consultar a las organizaciones oncológicas importantes, a los grupos de pacientes de cáncer y a los ciudadanos sobre este tema, e incluirlos en este debate".

El estudio se publicó en línea en la edición del 23 de agosto de la revista JAMA Otolaryngology--Head & Neck Surgery.