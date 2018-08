Nueva y peligrosa dieta: alimentarse 100% con carne

Las dietas deben seguirse bajo recomendación y vigilancia de un especialista, no todas las dietas que se ponen de moda son buenas y algunas traen consecuencias adversas a la salud de quien las pone en práctica.

Entre las que cobran auge actualmente se encuentra una que dicta entre sus normas solo comer carne.

Un estudio publicado en la revista Popular Science, y realizado por la doctora Sara Chodosh, ha puesto en duda la seguridad y funcionalidad de esta dieta que cada vez tiene más seguidores.

Si bien es cierto que la carne es una fuente importante de proteínas, numerosas vitaminas y minerales, el consumo excesivo de este alimento implica muchos problemas de salud, pues no aporta vitamina C, vitamina E ni folato, que se obtienen de las verduras, además existen vitaminas conectadas por ejemplo, sin la vitamina C no se puede procesar la vitamina E, que sí se encuentra en la carne.

Alimentarse exclusivamente con carne no aporta la cantidad de fibra necesaria para la digestión y eso afecta al sistema inmune.

La carne ayuda a quien la consume a sentir saciead por más tiempo. Quienes siguen esta dieta exclusiva afirman que sus problemas de artritis y tendenditis han desaparecido.

Estas desventajas se unen a un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud en el 2015, donde se indica que la carne podría estar relacionada con el cáncer de colon y algunos cánceres de próstata.

También se ha encontrado relación entre el consumo de carne y el cáncer de riñón cuando el alimento es sometido a temperaturas superiores a los 148°C.

La carne también aumenta el nivel de colesterol en la sangre.

Por ello, lo mejor es seguir una dieta equilibrada y no seguir planes de alimentación que "están de moda" y siempre pedir opinión a un especialista.

