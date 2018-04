Lechuga romana podría ser causante de E. coli en EUA

Quizá quiera pensarlo dos veces antes de comerse esa ensalada César. A medida que un brote reciente de enfermedad grave debido al germen estomacal E. coli sigue propagándose por todo Estados Unidos, los expertos dicen que la lechuga romana cultivada en Arizona podría ser la culpable.

Desde la última actualización del martes, "se han reportado 18 personas enfermas más, lo que hace que en total haya 35 personas enfermas en 11 estados", afirmaron el viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. en un comunicado de prensa.

En total, 22 personas han sido hospitalizadas con la cepa de E. coli O157:H7, en 11 estados. No se ha producido ninguna muerte, pero en tres casos los pacientes desarrollaron un tipo de insuficiencia renal llamada síndrome urémico hemolítico, según los CDC.

Los casos de enfermedad incluyen: 9 casos en Pensilvania, 8 casos en Idaho, 7 casos en Nueva Jersey, 2 casos en Connecticut, Nueva York y Ohio, y 1 caso en Illinois, Michigan, Missouri, Virginia y Washington.

Los CDC dicen que, basándose en su investigación, "la lechuga romana troceada de Yuma, el lugar donde se cultiva en Arizona, podría estar contaminada con la E. coli O157:H7 y podría enfermar a las personas".

¿Cuál es el consejo de la agencia? "Las personas que hayan comprado lechuga romana troceada en una tienda y la tengan en casa, incluyendo las ensaladas y las ensaladas mixtas que contengan lechuga romana troceada, no deberían comerla y deberían tirarla, incluso en el caso de que hayan comido parte de ella y nadie haya enfermado".

Y los CDC añaden que los restaurantes deberían evitar comprar y servir la lechuga romana procedente de la región de Yuma en Arizona.

En cuanto a los consumidores, "antes de comprar lechuga romana en un supermercado o comerla en un restaurante, confirme que no es lechuga romana troceada de la región de cultivo de Yuma. Si no puede confirmar la procedencia de la lechuga, no la compre ni la coma", aconsejan los CDC.

La agencia enfatizó que las enfermedades con la E. coli pueden ser muy graves, incluso letales.

Usualmente, la enfermedad aparece en "un promedio de 3 a 4 días después de haber tragado el germen. La mayoría de las personas sufren de diarrea (con frecuencia, con sangre), calambres abdominales severos y vómitos", según los CDC.

Para la mayoría, la recuperación se producirá en una semana, pero los casos más graves duran más tiempo.

"Hable con su médico si tiene algún síntoma de una infección con la E. coli y reporte su enfermedad a su departamento de salud local", añadió la agencia.