Nacen en china gemelas resistentes al VIH: científico

La edición genética se refiere, de acuerdo a la revista Investigación y Ciencia como un tipo de ingeniería genética en la que el ADN es insertado, eliminado o reemplazado en el genoma de un organismo, dando lugar a mutaciones controladas (edición).

Este tipo de ediciones, según los científicos ayudaría a corregir problemas de salud al eliminar genes de riesgo del ADN, pero también hay quienes se oponen a ella por cuestiones éticas.

Sin embargo, un grupo de científicos de origen chino aseguran haber creado a los primeros bebés modificados genéticamente con esta técnica quienes nacieron "hace ya varias semanas".

La fecundación se realizó invitro. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

He Jiankui, el científico que asegura el nacimiento, reporta que las niñas, Lulu y Nana se encuentran en perfecto estado de salud. La modificación realizada a estas niñas las hace resistentes al virus causante del SIDA.

El científico forma parte del Southerm University Of Sciencie and Technology of China (SUSTec), pero las afirmaciones no han aparecido hasta hoy en ninguna revista científica.

El científico con su equipo de trabajo. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

El científico dio a conocer la noticia a través de un video donde explicó que el padre de las pequeñas es portador del VIH por lo que nunca pensó en procrear, pero que por esta técnica las menores lograron "burlar" la presencia del VIH en su organismo.

Agregó que las niñas fueron concebidas mediante inseminación artificial y tras la fecundación se introdujo el reactivo CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, en español “Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente interespaciadas) para desactivar el gen CCR5, el gen que el Virus de la Inumodeficiencia Humana usa como puerta de entrada al organismo.

El científico dio a conocer la noticia a través de un video. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Tras haber logrado la desactivación, los embriones fueron implantados en el vientre de la madre y se vigiló durante todo el embarazo que el gen aún estuviera desactivado lo mismo se repitió tras el nacimiento y dieron negativo al virus en las pruebas de VIH.