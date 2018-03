Mejoran calidad de vida de pacientes con enfermedades raras

Especialistas del Hospital Infantil de México Federico Gómez han logrado que niños diagnosticados con algún padecimiento raro que les ocasiona problemas neurológicos, ortopédicos o alteraciones orgánicas, aumenten su esperanza de vida y tengan un desarrollo con calidad, después de recibir tratamiento integral con equipo de última generación, en la Clínica de Enfermedades Lisosomales del Hospital Infantil de México.

En entrevista, la Jefa de este servicio, Magdalena Cerón Rodríguez, explicó que anteriormente a causa de las complicaciones de padecimientos llamados lisosomales, los menores tenían una sobrevida de alrededor de 20 años. Ahora, con la terapia de reemplazo enzimático, pueden vivir más años, siempre y cuando la enfermedad se detecte en sus etapas iniciales.

La doctora Cerón Rodríguez indicó que aunque no hay cura, se ha logrado contener las complicaciones renales en pacientes con diagnóstico de Fabry, por lo que en el futuro no requerirán de un trasplante renal, o se evitarán daños neurológicos.

Mientras que los diagnosticados con Gaucher, que presentan agrandamiento de hígado y bazo, así como complicaciones de la sangre, como anemia y trombocitopenia, no tendrán esos problemas y podrán llevar una vida normal.

Los pacientes con Mucopolisacaridosis que no tengan daño neurológico, tendrán una mejor calidad de vida, al no sufrir dolor, y quienes cursen con una discapacidad neurológica no presentarán complicaciones respiratorias y gastrointestinales.