Alertan de productos “milagro” para enfermedades reumáticas

La asociación civil "Una Sonrisa al Dolor" advierte de la venta de productos "milagro" a pacientes con enfermedades reumáticas que contienen cortisona, sin que en el envase se especifique la presencia de la sustancia que podría comprometer la salud de quien la usa.

En diversas ocasiones la población afectada por enfermedades reumáticas acude a este tipo de productos para tratar los síntomas de artritis reumatoide, lupus, espondilitis anquilosante y otras enfermedades reumáticas.

De acuerdo a la fundadora de la asociación civil y médico tratante de reumatología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, la cortisona debe usarse con vigilancia médica, pues su uso inadecuado puede alterar la glucosa en la sangre y a la larga podría ocasionar osteoporosis y fragilidad cutanea.

Llamó a la población con enfermedades reumatoides y a los pacientes en general a no usar medicamentos no regulados ya que "puede derivar en problemas para la salud, por ello, el peligro de los productos milagro que no sabes qué contienen.

La artritis reumatoide es un trastorno inflamatorio crónico que puede afectar no solo tus articulaciones. En algunas personas, el trastorno también puede dañar una gran variedad de sistemas el cuerpo, como la piel, los ojos, los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos.