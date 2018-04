Logra controlar esfínteres el 95% de niños enuréticos

Ciudad de México.- Un niño debe alcanzar el control de esfínteres como máximo a los 5 años, pero si después de este periodo continúa teniendo escapes de orina involuntarios en momentos socialmente inadecuados, quizá desarrolló enuresis, advirtió el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La enuresis es un padecimiento que se presenta en los niños y se caracteriza por la manifestación de escapes de orina involuntarios, pero entre el 95 y 98 por ciento de niños enuréticos, bien tratados y diagnosticados, logran controlarlo perfectamente, precisó la dependencia en un comunicado.

Generalmente este problema predomina en varones, en una relación de tres a uno, y se ha visto que está asociado con el desarrollo o madurez psicomotriz para lograr el control de esfínteres", indicó el organismo.

Existen varios tipos de enuresis: la monosintomática, en la que el niño sólo se orina de noche, y la no monosintomática, donde además de que se orina en la noche, tiene escapes de orina durante el día.

La enuresis se presenta generalmente en varones. Foto: IMSS.

Asimismo, esta enfermedad también se clasifica en primaria: cuando el menor desde pequeño no tiene control eficiente de esfínteres; y secundaria: cuando el niño no tuvo problemas durante mucho tiempo, pero a partir de un evento en su vida como el fallecimiento de un familiar o mascota, divorcio de los papás, etcétera, empieza a orinarse.

Para ayudar a los pequeños que sufren este padecimiento, el IMSS brinda un tratamiento integral a través del servicio de urología pediátrica del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, en el que participan el menor en conjunto con el médico familiar, pediatra, urólogo, psicólogo y paidopsiquiatra.

Centro Médico Nacional La Raza. Foto: sites.google.com

El instituto destacó que, durante el tratamiento, es importante que los padres reafirmen la autoestima del menor y eviten comparaciones con hermanos u otros familiares.

"Lo importante es dar apoyo psicológico al menor para reafirmar su autoestima, diciéndole que él es normal y que no es un niño 'malo' o 'cochino'. Los papás no deben compararlo con los hermanos, ni ridiculizarlo y mucho menos maltratarlo. Siempre hay que tratar de estimularlo, hacer un reconocimiento verbal amplio; para que el niño se dé cuenta que su esfuerzo no pasa desapercibido", añadió el IMSS en el comunicado.

La enuresis existe y tiene una resolución muy satisfactoria cuando interviene un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, subrayó la dependencia.

Con información de Reforma.