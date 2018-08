El estrés afecta directamente al corazón: estudio

La depresión, la ansiedad y otras formas de distrés mental podrían aumentar de forma significativa el riesgo de enfermedad cardiaca en los adultos mayores, sugiere una nueva investigación de Australia.

El hallazgo surge de un estudio de cuatro años de duración que siguió el distrés psicológico de casi 222,000 hombres y mujeres aparentemente sanos, de a partir de 45 años de edad, sin antecedentes de enfermedades del corazón.

"Nuestro estudio amplía las crecientes evidencias de un vínculo entre la depresión y la ansiedad y un mayor riesgo de ataque cardiaco y accidente cerebrovascular (ACV), y sugiere que ese vínculo quizá no sea explicable exclusivamente mediante factores como el estilo de vida y la presencia de otras enfermedades", apuntó la autora principal del estudio, Caroline Jackson.

Cuando el estudio concluyó, Jackson y su equipo encontraron que (incluso tras tomar en cuenta variaciones en los hábitos de tabaco, alcohol y dieta) el riesgo de ataque cardiaco aumentó en un 18 por ciento en las mujeres y un 30 por ciento en los hombres que se enfrentaban a un grado alto o muy alto de distrés mental. (El riesgo se disipó un poco entre los hombres de a partir de 80 años).

Además, el riesgo de ACV aumentó un 44 por ciento entre las mujeres con un distrés alto y un 24 por ciento entre los hombres con un distrés alto, afirmaron los investigadores.

"Las diferencias sexuales fueron interesantes", dijo Jackson. Anotó que "la asociación más potente entre el distrés psicológico y el ataque cardiaco en los hombres quizá se deba a que las mujeres son más propensas que los hombres a buscar atención primaria para los problemas de salud mental y física, anulando así en parte los posibles efectos físicos de los problemas de la salud mental".

"Otra alternativa es que podría reflejar la protección hormonal que se sabe que existe contra la enfermedad cardiaca en las mujeres", sugirió.

"Pero sí encontramos una potente asociación entre el distrés psicológico y el ACV en las mujeres, lo que quizá sugiere que existen distintos mecanismos entre el distrés psicológico y los distintos tipos de enfermedades cardiovasculares en las mujeres", planteó.

Actualmente, Jackson es docente adjunta del vicerrector en el Instituto Usher de Ciencias e Informática de la Salud Poblacional en la Universidad de Edimburgo, en Escocia.

Los hallazgos del estudio aparecen en la edición de septiembre de la revista Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

Todos los participantes del estudio se inscribieron en el estudio australiano "Nueva Gales del Sur a partir de los 45" ("New South Wales 45 and Up") entre 2006 y 2009.

Todos completaron una encuesta inicial de 10 preguntas, que pedía a los encuestados que indicaran el grado en que se sentían deprimidos, desesperanzados, alegres, fatigados, inquietos o tristes. Entonces, sus respuestas se utilizaron para evaluar los niveles de distrés psicológico, que se caracterizaron como bajos, medianos, altos o muy altos, según una escala estándar del distrés utilizada por los profesionales de la salud mental.

Se encontró que poco más de un 16 por ciento de los participantes tenían un distrés psicológico moderado, mientras que poco más de un 7 por ciento tenían unos niveles altos o muy altos.

Entonces, se hizo una referencia cruzada de esas cifras con unos 4,600 ataques cardiacos y 2,400 ACV que sucedieron en el periodo del estudio.

El resultado: el equipo de investigación determinó que el riesgo tanto de ataque cardiaco como de ACV aumentó de forma incremental a medida que el distrés psicológico aumentaba de bajo a alto.

Basándose en los hallazgos, Jackson hace una llamada a más investigación para determinar cómo el distrés mental parece aumentar el riesgo de salud cardiaca.

Mientras tanto, cualquiera que experimente un distrés psicológico "debe animarse a buscar ayuda médica", dijo.

"Los profesionales clínicos también deben evaluar proactivamente los síntomas de depresión/ansiedad, y evaluar activamente los factores de riesgo cardiovasculares conocidos en las personas con síntomas de depresión/ansiedad", añadió Jackson.

El Dr. Gregg Fonarow, especialista del corazón, es codirector de la división de cardiología de la UCLA, en Los Ángeles. No participó en el estudio actual, pero dijo que aunque "pocos han observado de cerca las diferencias potenciales entre los distintos grupos de edad por género o sexo", muchos estudios han identificado anteriormente un vínculo entre la salud mental y la salud del corazón.

"El distrés psicológico induce una variedad de cambios fisiológicos que podrían contribuir a un mayor riesgo cardiovascular", explicó. Fonarow añadió que solo estudios posteriores determinarán si el sexo tiene un rol significativo en el efecto del estrés sobre el corazón.