¿Sería esta una manera de detener el cáncer?

Muchos tipos de cáncer se hacen particularmente peligrosos cuando se propagan (hacen metástasis) desde su ubicación inicial a otros tejidos como los pulmones, el cerebro o el hueso, explicaron los investigadores del Centro Oncológico de la Universidad de Colorado.

Los investigadores encontraron que cuando una parte crucial del reciclaje celular se desactiva en las células cancerosas metastásicas, éstas no pueden sobrevivir al estrés de desplazarse por el cuerpo.

Lee también: La aspirina sí ayuda contra el cáncer de colon: estudio

"Las células altamente metastásicas dejan su feliz hogar y sufren muchos tipos de estrés. Una forma en que la célula es capaz de gestionar esos tipos de estrés es mediante la eliminación de los desechos o los componentes celulares dañados, y su reciclaje", comentó el coautor del estudio, Michael Morgan, en un comunicado de prensa de la universidad.

Lee también: ¿Virus de la rabia para combatir el cáncer?

"Cuando desactivamos la actividad de unas estructuras celulares llamadas lisosomas, que las células utilizan para realizar ese reciclaje, las células metastásicas ya no son capaces de sobrevivir a esos tipos de estrés", explicó Morgan.

Morgan era profesor asistente de investigación en el Centro Oncológico de la CU durante la realización del estudio. Ahora es profesor asistente de biología en la Universidad Estatal del Noreste, en Oklahoma.

El estudio aparece en la edición en línea del 20 de agosto de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.