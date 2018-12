Extracción de muelas del juicio podría fomentar adicción a opioides

Los adolescentes y los adultos jóvenes a quienes recetan analgésicos opioides tras la extracción de las muelas del juicio tienen un riesgo más alto de adicción, sugiere una investigación reciente.

En el estudio, los investigadores observaron a casi 15,000 pacientes, de 16 a 25 años de edad, que recibieron recetas de opioides (como Vicodin o Lortab) tras la extracción de las muelas del juicio en 2015. La cantidad mediana de pastillas recetadas fue 20, lo que significa que la mitad recibió más y la mitad recibió menos.

A casi un 7 por ciento les recetaron más opioides en un plazo de 90 a 365 días, mostraron los hallazgos. Y a casi un 6 por ciento les diagnosticaron un abuso de opioides en un plazo de un año tras su receta inicial.

En un grupo de comparación de pacientes cuyos dentistas no les recetaron opioides, un 0.1 por ciento luego recibieron una receta de opioides, y un 0.4 por ciento fueron diagnosticados con un abuso de opioides en el mismo periodo.

El estudio, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, aparece en la edición del 3 de diciembre de la revista JAMA Internal Medicine.

"Este trabajo plantea dos preguntas realmente importantes, relacionadas pero distintas: ¿Necesitamos opioides, y necesitamos el procedimiento?", señaló en un comunicado de prensa de la Stanford el autor principal del estudio, el Dr. Alan Schroeder, profesor clínico de pediatría en la universidad.

Aunque es común, la extracción de las muelas del juicio que no están enfermas no se ha estudiado bien, y el equilibrio entre los riesgos y los beneficios no está claro, según Schroeder.