La psicología positiva y el impacto en el bienestar infantil

Utilizar la psicología positiva en los niños promueve el mejoramiento de la conducta, aumenta su autoestima, y seguridad, refuerza lazos con sus padres y familiares, señala la experta en Psicología Infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Esmeralda Yelisse García Ortega.

Indicó que es importante que los padres rompan esquemas respecto a la forma de crianza de sus hijos y se sumen a crear un modelo diferente en el que de una forma saludable puedan corregir y mejorar la conducta de los niños, si es que incurren en algún mal comportamiento, sin la necesidad de aplicar castigos severos o físicos.

“Es muy común llegar a la escuela, y que la maestra te diga que tiene reporte y tu reaccionas y te enganchas regañándolo y además exhibiéndolo y diciéndole “siempre es lo mismo contigo”, pero la realidad es que también debes escuchar a tu hijo y creerle, y platicar con él o ella cuando ambos estén tranquilos y sin exaltarse”, explicó.

La psicología positiva dijo, no elude la disciplina y el establecimiento de límites y reglas de padres a hijos, por el contrario busca que el niño se haga responsable y consciente de sus emociones y acciones.

“Si a la primera vez que no te obedeció o te hizo caso, entonces le haces saber que habrá consecuencias inmediatas si continua actuando de forma rebelde, consecuencias cortas, como no ver 15 minutos su programa de televisión, o no jugar con su juguete favorito por 30 minutos etcétera, pero deben ser inmediatas es decir en cuanto suceda la acción negativa” refirió.

Es importante señalar dijo que detrás de un mal comportamiento hay una necesidad del niño generalmente de obtener mayor atención de los padres, por lo que es importante satisfacer ese requerimiento ofrecerles alternativas para adoptar una conducta más positiva.

“Digamos que si peleó a un niño porque le rompió su juguete favorito, hablar con él y entender lo que él está sintiendo (empatía), posteriormente preguntarle de forma directa si cree que esa haya sido la mejor forma de reaccionar, es decir que el mismo reflexione sobre su comportamiento, sin tu como padre acusarlo o decirle que es un mal niño”, explicó.

Es importante dentro de esta nueva forma de crianza, practicar el refuerzo positivo, lo cual consiste en destacar los buenos comportamientos y habilidades que el niño tiene, y tratar de corregir situaciones negativas, sin mermar la autoestima, reiteró.

“Decirle por ejemplo, yo sé que eres muy bueno para esto, o tu eres un niño bien portado, normalmente no actúas así, peleando, platícame que es lo que sucedió y en que te puedo ayudar” refirió.

Para poder aplicar psicología positiva, basta con que los padres tengan la disposición de hacerlo, estableciendo una relación más estrecha con sus hijos y priorizando el diálogo y el entendimiento, en caso de ser necesario se recomienda buscar ayuda profesional con especialistas.