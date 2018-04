Potente enfermedad sexual llegará a Estados Unidos

Los estadounidenses deberían anticipar que una forma de gonorrea súper resistente parecida a la encontrada en Reino Unido llegue pronto a estas costas, señalan los expertos en la salud.

A principios de año, los médicos diagnosticaron a un hombre en Inglaterra con un caso de gonorrea que no podía ser curada con los antibióticos utilizados generalmente contra la bacteria de transmisión sexual.

Esto fue impactante para el público, pero no resultó inesperado para los conocedores de estas cuestiones, afirmaron las autoridades de la salud.

"El desarrollo de la resistencia a los antibióticos en la gonorrea es un proceso inexorable", dijo el Dr. Edward Hook, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Alabama en Birmingham.

Comenzó poco después de que se usaran los primeros antibióticos para tratar la gonorrea, y ha continuado desde esa época. Es progresivo y relativamente predecible.

A menos que se desarrollen nuevos antibióticos contra la gonorrea, o se cree una vacuna, estos tipos de casos extremos comenzarán a aparecer en Estados Unidos, advirtió Hook.

El Dr. Bruce Farber se mostró de acuerdo. Farber es jefe de enfermedades infecciosas en el Hospital de la Universidad de North Shore en Manhasset, Nueva York, y en el Centro Médico Judío de Long Island en New Hyde Park, Nueva York.

"La gonorrea resistente ya está por todas partes en Estados Unidos", dijo Farber. "Quizá no sea una cepa como sobre la que acaba de leer que se produjo en Reino Unido, que es extraordinaria, pero aun así en general estos casos están ocurriendo".La gonorrea es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes del mundo.

Infecta a un estimado de 78 millones de personas al año en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, la gonorrea está en aumento, y se incrementó en casi un 19 por ciento en 2016 respecto al año anterior, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

El Dr. Amesh Adalja es experto principal en el Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore. "Las tasas de gonorrea están en aumento, y se vinculan con las conductas sexuales no seguras, y esas cepas resistentes podrían empeorar la epidemia de gonorrea en EE. UU.", comentó.

"La gonorrea altamente resistente a los antibióticos es una de las amenazas de enfermedades infecciosas más urgentes a las que nos enfrentamos. De verdad hay posibilidades de que los médicos se encuentren con cepas intratables de la bacteria", advirtió Adalja.

Hook dijo que la infección afecta sobre todo a jóvenes de 15 a 24 años, en particular a los que son muy sexualmente activos o tienen relaciones con varias parejas. La gonorrea raras veces resulta letal, pero puede provocar esterilidad y pérdidas del embarazo en las mujeres jóvenes, añadió.

El inglés anónimo desarrolló síntomas de gonorrea más o menos un mes tras tener contacto sexual con una mujer en la parte sureste de Asia, dijeron las autoridades de la salud de Reino Unido. La infección bacteriana eludió a dos antibióticos de primera línea, la azitromicina (Zithromax) y la ceftriaxona (Rocephin), dijeron las autoridades.

El tratamiento intravenoso con otro antibiótico llamado ertapenem (Invanz) pareció funcionar, reportó el Washington Post. Este tipo de resistencia es exclusiva de la gonorrea en las infecciones de transmisión sexual, dijo Farber. Otras infecciones comunes, como la clamidia y la sífilis, siguen respondiendo a los antibióticos normales, como la penicilina.

"La gonorrea es más bien una clase particular", dijo Farber. Según Hook, hay dos nuevos antibióticos en desarrollo que se podrían emplear contra la gonorrea, dado que no están relacionados con los que resultan inútiles contra la cepa reportada en Reino Unido. "En el pasado, las personas podían simplemente aumentar la dosis cada vez más" para vencer la resistencia, explicó Hook.

Ahora de verdad necesitan algo que no esté relacionado, cuando llegamos a estos niveles.

Unos investigadores de Nueva Zelanda están trabajando en una vacuna contra la gonorrea. Encontraron que una vacuna contra la meningitis llamada MeNZB prevenía más o menos un tercio de las transmisiones potenciales de gonorrea en las personas que la recibían, según un informa publicado el año pasado en la revista The Lancet.

Mientras tanto, la propagación de la gonorrea se puede prevenir mediante el uso de preservativos, enfatizaron Hook y Farber. No crea que está libre de la gonorrea solo porque no experimenta síntomas como sensaciones de ardor al orinar o descargas del pene o la vagina. Muchas personas no tienen síntomas o no saben que los tienen, anotó Hook.

"Las personas que tienen sexo con más de una persona durante un cierto periodo deben, por su propio bien, hacerse una revisión de salud, incluso si no tienen síntomas", planteó Hook.

"Una de las grandes barreras al abordar este problema es que a veces las personas sienten cierta vergüenza al pedir que les hagan pruebas de las infecciones de transmisión sexual. Creo que se trata de algo que debemos superar".