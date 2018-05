México y la hepatitis; cada año hay 24 mil casos

La hepatitis es una infección que afecta al órgano más grande del cuerpo; el hígado, auxiliar en la digestión de los alimento, almacenamiento de energía y eliminación de toxinas. Existen varios tipos de hepatitis, una de ellas es el tipo C. La mayoría de las personas infectadas con el virus de la hepatitis C vive con el sin saberlo ya que no presenta síntomas durante mucho tiempo.

Generalmente quienes la padecen presentan síntomas como los siguientes:

Sienten como si tuvieran gripe

Icteria (coloración amarilla en piel y ojos)

Orina de color oscuro

Deposiciones pálidas

En México, la Secretaría de Salud ha reportado que cada año se presentan 24 mil casos de personas infectadas con hepatitis A, B y C. De este total, alrededor de mil 900 casos corresponden a hepatitis C, y 750 al tipo B.

A nivel mundial, 71 millones de personas padece alguna infección crónica relacionada con la hepatitis, de esa cifra mueren anualmente 399 mil personas.

cada año se aplican seis millones de vacunas contra hepatitis B, con lo que se garantiza la inmunización de los dos millones y medio de niños que nacen cada año en México, pero no existe vacuna para la hepatitis C.

Como se trasmite el tipo C

Por lo general, la hepatitis C se transmite cuando la sangre de una persona infectada con el virus de la hepatitis C ingresa en el cuerpo de una persona que no está infectada.

Hoy en día, la mayoría de las personas se infectan con hepatitis C por compartir agujas, jeringas u otros equipos para inyectarse drogas.

Antes de que comenzara la prueba de detección generalizada del suministro de sangre en 1992, la hepatitis C también se diseminaba mediante la transfusión de sangre y el trasplante de órganos.

Si bien es poco común, el control deficiente de la infección ha provocado brotes en centros de atención médica. Si bien es raro, la hepatitis C también se puede diseminar por transmisión sexual.

Cómo evitarla

Evite compartir o reutilizar agujas, jeringas u otros equipos para preparar e inyectarse drogas, esteroides, hormonas u otras sustancias.

No utilice artículos personales que pueden haber estado en contacto con la sangre de una persona infectada, aunque sean cantidades tan pequeñas como para que se vean, tales como máquinas de rasurar, cortaúñas, cepillos de dientes o monitores de glucosa.

No se haga tatuajes ni perforaciones corporales en centros no autorizados o en entornos informales.