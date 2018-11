Señales de que tienes un trastorno alimenticio

Los trastornos alimenticios son causados por una percepción distorsionada del cuerpo, generalmente ataca a los adolescentes que cambian de manera radical y anormal la forma de comer. La Secretaría de Salud de México indica que los factores de riesgo son la herencia, personalidad, abuso físico, muerte de algún familiar o separación de los padres.

Este tipo de padecimientos no pasan desapercibidos si aprendes a observar las señales de los trastornos alimenticios.

La adolescencia es, tanto para los padres como para los hijos, una etapa complicada en la que se deben lidiar con cambios físicos y hormonales, lo anterior combinados con una presión social que promueve una figura ideal forman las condiciones para que un adolescente incremente el riesgo de padecer algún trastorno alimenticio.

Señales:

Omitir comidas o poner excusas para no comer

Adoptar una dieta vegetariana demasiado restrictiva

Centrarse excesivamente en la alimentación saludable

Prepararse los alimentos, en lugar de comer lo que la familia come

Alejarse de las actividades sociales normales

Preocuparse o quejarse continuamente por estar gordo y hablar sobre cómo bajar de peso

Mirarse con frecuencia al espejo para ver los defectos que se perciben

Comer reiteradamente grandes cantidades de dulces o de alimentos con alto contenido de grasas

Tomar suplementos dietéticos, laxantes o productos herbarios para bajar de peso

Ejercitarse en exceso

Tener callosidades en los nudillos por provocarse los vómitos

Tener problemas de pérdida del esmalte dental, un posible signo de vómitos reiterados

Ir al baño durante las comidas

Durante una comida o refrigerio, comer una cantidad mucho mayor de lo que se considera normal

Expresar depresión, enojo, vergüenza o culpa respecto de los hábitos de alimentación

Comer a escondidas

Los trastornos alimenticios son:

Anorexia nerviosa

La anorexia nerviosa, a menudo simplemente denominada «anorexia», es un trastorno de la alimentación potencialmente mortal que se caracteriza por un peso corporal anormalmente bajo, un gran temor a aumentar de peso y una percepción distorsionada del peso o de la figura corporal. Las personas con anorexia hacen todo lo posible por controlar el peso y la figura corporal, lo que frecuentemente afecta de manera importante la salud y las actividades cotidianas.

Bulimia nerviosa

La bulimia nerviosa, llamada frecuentemente «bulimia», es un trastorno de la alimentación grave y potencialmente mortal. Cuando padeces bulimia, tienes episodios de atracones y purgas que incluyen la sensación de pérdida de control sobre tu alimentación. Muchas personas con bulimia también restringen lo que comen durante el día, lo que suele causar más episodios de atracones y purgas.

Trastorno alimentario compulsivo

Cuando tienes el trastorno alimentario compulsivo, habitualmente comes en exceso (atracón) y tienes la sensación de pérdida de control sobre lo que comes. Puedes comer con rapidez o consumir más alimentos de los que tienes pensado, incluso cuando no tienes apetito, y seguir comiendo mucho tiempo después de sentirte demasiado lleno.

Después de un atracón, puedes sentir culpa, enojo o vergüenza por la conducta y por la cantidad de alimentos consumidos.

Trastorno de rumiación

El trastorno de rumiación es la regurgitación repetida y continua de los alimentos después de comer, pero que no se debe a una enfermedad ni a otro trastorno de la alimentación, como anorexia, bulimia o trastorno alimentario compulsivo. La comida vuelve a la boca sin náuseas ni arcadas, y puede que la regurgitación no sea intencional. A veces, los alimentos que se regurgitan se mastican nuevamente y se vuelven a tragar, o bien se escupen.

Trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos

Este trastorno se caracteriza por no alcanzar los requerimientos nutricionales diarios mínimos por la falta de interés en alimentarse; es decir, evitas las comidas con determinadas características sensoriales, como el color, la textura, el aroma o el sabor; o bien estás preocupado por las consecuencias al comer, como el temor a atragantarse. No evitas alimentos por temor a aumentar de peso.