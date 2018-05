¿Sexualmente activo? Estos exámenes deberías hacerte

Cuando se inicia la actividad sexual se incrementa también la posibilidad de contraer enfermedades por contacto de fluidos propios de esas actividades, en especial cuando se tiene contacto con múltiples parejas, por ello lo importante es usar siempre protección y sobre todo hacerse un análisis de manera periódica para descartar o detectar su presencia.

Muchas personas pueden tener alguna Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) sin saberlo y con ello aumentan enormemente sus posibilidades de contagiar a sus futuras parejas, ya que la mayoría de las ETS no presentan síntomas visibles. De acuerdo a especialistas de Mayo Clinic, esta es una de las principales razones por las que los expertos prefieren llamarlas "Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), debido a que puedes tener la infección sin presentar síntomas de la enfermedad.

Sin embargo, muchos ignoran qué examen es adecuado para cada quien y cada cuánto se debería realizar uno. Otros asumen que cada visita con el ginecólogo es un examen de detección de ETS, sin embargo esto no ocurre siempre. Si piensas que necesitas un estudio clínico, pídeselo a tu doctor.

Estas son algunas de las pautas de los análisis para detectar las ETS:

Clamidia y gonorrea

Realízate un análisis para detección anual si:

Eres una niña o mujer menor de 25 años sexualmente activa

Eres una mujer mayor de 25 años y corres el riesgo de tener infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, si tienes sexo con una nueva pareja o con múltiples parejas

Eres un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres

Tienes VIH

Has sido forzado a tener un acto sexual o a participar en una actividad sexual en contra de tu voluntad

El análisis para detección de clamidia y gonorrea se realiza a través de un análisis de orina o a través de un hisopado dentro del pene en los hombres o del cuello uterino en las mujeres. Posteriormente, la muestra se analiza en un laboratorio. Los análisis para detección son importantes, ya que si no tienes signos ni síntomas, puedes no saber que tienes alguna de estas infecciones.

VIH, sífilis y hepatitis

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention) recomiendan la realización del análisis de VIH, por lo menos una vez, como parte rutinaria de la atención médica si eres adolescente o un adulto de entre 15 y 65 años.

Los adolescentes más jóvenes deberían realizarse el análisis si tienen un riesgo elevado de padecer una infección de transmisión sexual. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aconsejan la realización de análisis de VIH anuales si tienes un riesgo elevado de infección.

El análisis para detección de hepatitis C se recomienda a todas las personas que nacieron entre 1945 y 1965. La incidencia de la hepatitis C es alta en este grupo etario, y la enfermedad suele no presentar síntomas hasta que está avanzada. Hay vacunas disponibles tanto para la hepatitis A como para la hepatitis B si el análisis para detección indica que no estuviste expuesto a estos virus.

Solicita un análisis de VIH, sífilis y hepatitis si:

El resultado es positivo para otra infección de transmisión sexual, lo que aumenta tu riesgo de tener otras infecciones de transmisión sexual

Has tenido más de una pareja sexual desde tu último análisis

Usas medicamentos intravenosos (i.v.)

Eres un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres

Estás embarazada o planeas quedar embarazada

Has sido forzado a tener un acto sexual o a participar en una actividad sexual en contra de tu voluntad

El médico realiza el análisis para detección de sífilis mediante una muestra de sangre o un hisopado de cualquier llaga genital que puedas tener. La muestra se examina en un laboratorio. Para realizar el análisis de VIH y hepatitis, se toma una muestra de sangre.

Herpes genital

No existe ningún análisis adecuado para detección de herpes, una infección viral que se puede transmitir incluso cuando una persona no tiene síntomas. El médico puede tomar un raspado del tejido o un cultivo de las ampollas o úlceras iniciales, si tienes, para analizar en un laboratorio. Sin embargo, un resultado negativo no descarta el herpes como causa de las úlceras genitales.

Un análisis de sangre también puede ayudar a detectar una infección por herpes, pero los resultados no siempre son definitivos. Algunos análisis de sangre pueden ayudar a diferenciar entre los dos tipos principales de virus del herpes. El tipo 1 es el virus que normalmente provoca el herpes labial, aunque también puede provocar el herpes genital. El tipo 2 es el virus que normalmente provoca el herpes genital. Aun así, los resultados pueden no ser totalmente claros, según la sensibilidad de la prueba y la etapa de la infección. También es posible obtener resultados falsos positivos y falsos negativos.

Virus del papiloma humano

Ciertos tipos del virus del papiloma humano (VPH) pueden provocar cáncer de cuello uterino, mientras que otras variedades del VPH pueden provocar verrugas genitales. La mayoría de las personas sexualmente activas se infectan con el VPH en algún momento de sus vidas, pero nunca presentan síntomas. El virus por lo general desaparece dentro de los dos años.

No hay ningún análisis para detección del VPH en los hombres, en quienes la infección se diagnostica únicamente a través de una inspección visual o de una biopsia de las verrugas genitales.

En las mujeres, el análisis del VPH comprende:

Papanicolaou. A las mujeres de entre 21 y 65 años se les recomienda que se realicen pruebas de Papanicolaou, que detectan si hay células anormales en el cuello uterino, cada tres años.

Prueba del VPH.

A las mujeres mayores de 30 años se les puede ofrecer la opción de realizarse una prueba del VPH junto con un Papanicolaou cada cinco años si los resultados de los análisis anteriores fueron normales.

A las mujeres de entre 21 y 30 años se les realizará una prueba del VPH si los resultados del Papanicolaou fueron anormales.

El VPH también ha sido relacionado con el cáncer de vulva, vagina, pene, ano, y boca y garganta. Las vacunas pueden proteger tanto a los hombres como a las mujeres de algunos tipos de VPH, pero son más efectivas cuando se las administra antes de que comience la actividad sexual.