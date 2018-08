¿Un susto puede causar diabetes?

En la actualidad, son decenas los mitos que envuelven a la diabetes mellitus, que si no es curable, que si con jugos se me quita, que si con un susto me da.

El jefe de Endocrinología del Hospital General de México “Eduardo Liceaga”, Valentín Sánchez Pedraza, comentó los que están más presentes en la sociedad mexicana.

“Hay diabetes de la buena y de la mala”

En su larga experiencia como endocrinólogo, Sánchez Pedraza afirmó que ha conocido casos en los que la gente piensa que hay diabetes buena y mala, consideración que es falsa, ya que es una sola enfermedad, en muchas ocasiones el paciente asocia la sintomatología con algo bueno y como descuida su alimentación y tratamiento.

El especialista hizo un llamado a todos y cada uno de los pacientes a tener buen apego a la dieta recomendada por el especialista, realizar actividad física y seguir el tratamiento farmacológico para evitar complicaciones.

El tratamiento naturista, sí funciona

Foto: Pixabay

Al padecer diabetes mellitus los pacientes buscan lo que consideran alternativas de tratamiento para contrarrestarla y los naturistas son uno de ellos. El doctor Valentín detalló que en ocasiones las personas que padecen esta enfermedad acuden a sesiones de acupuntura o se realizan un implante de hipófisis de cerdo, ninguno de los anteriores tiene un sustento científico y en cambio, provocan graves complicaciones a la salud. El tratamiento farmacológico que se ofrece en el Sector Salud ha sido probado y estudiado previamente, mostrando los beneficios en la reducción de glucosa, que da seguridad del control de la enfermedad en el paciente que se le administra.

Consumo de bebidas light

Para el especialista es fundamental que un paciente con diabetes lleve un riguroso plan alimenticio, sin embargo, en infinidad de casos la persona no está acostumbrada a consumir bebidas o alimentos sin azúcar.

Las bebidas como los jugos de frutas no forman parte de las recomendaciones, ya que las azúcares son el principal componente de los mismos.

Los sustitutos de azúcar o edulcorantes son una opción para satisfacer esta necesidad en el paciente, ya que únicamente actúan a través de las papilas gustativas, pero no impactan en los niveles de glucosa, sin embargo, deben consumirse con moderación.

“De un susto me dio diabetes”

El doctor Sánchez Pedraza dijo que un paciente que tuvo alguna alteración por estrés y presentó aumento a su nivel de glucosa, sed o hambre excesiva y al realizarse estudios se demuestra un impacto en el azúcar, ya era propenso a padecer diabetes.

El endocrinólogo dijo que existen dos factores para esta enfermedad: genético y ambiental, éste último relacionado con obesidad y sobrepeso. Si se cuenta con ambos la persona tendrá mayores posibilidades de padecerla.

La insulina provoca ceguera y amputaciones

Foto: Pixabay

Para el doctor Pedraza este es uno de los mitos que más causa conflicto entre los pacientes y se niegan a someterse al tratamiento vía insulina.

La insulina, explicó es una sustancia que produce el organismo desde el nacimiento, con la diabetes disminuye la cantidad, por lo cual se debe administrar para controlar los niveles de glucosa. “Si la insulina fuese mala, todos estaríamos amputados o ciegos”, sentenció.

Recomendaciones

El especialista hizo un llamado a todos los pacientes con diabetes para que lleven un plan de alimentación balanceado, realicen la actividad física recomendada por su médico y sobretodo sigan al pie de la letra el tratamiento farmacológico.

La diabetes no se cura, se controla. Esta enfermedad no es terminal como muchos piensan, simplemente se tendrán que realizar cambios en el estilo de vida.

Asimismo, aseguró que la medicina preventiva es primordial para prevenir este padecimiento, realizarse un cheque anual y acudir al doctor ayudará a detectar a tiempo algún signo que pueda desencadenar esta enfermedad, pero requiere realizar cambios.