Presentan modelo de atención integral contra cáncer cervicouterino

El cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte de mujeres en México y es por ello que, para reducir su incidencia, el Instituto Nacional de Cancerología (Incan) presentó hoy un nuevo modelo de atención médica para combatir este padecimiento.

"La principal misión de este proyecto es brindar un programa individualizado, integral y de vanguardia para pacientes con cáncer cervicouterino", dijo a Efe la doctora Lucely del Carmen Cetina Pérez, investigadora del Incan.

La experta encabeza el proyecto llamado Modelo Integral para la atención del Cáncer Cervicouterino Localmente Avanzado (Micaela), el cual busca, a través de una atención integral individualizada, mejorar el pronóstico de las mujeres con esta enfermedad que no tienen seguridad social.

"Este programa nació a finales de 2017. Nuestra idea es ofrecer a entre 250 y 350 pacientes con la enfermedad localmente avanzada un programa de vanguardia y protocolizado, que brinde apoyo psicológico, nutricional con tratamientos innovadores", explicó Cetina Pérez.

La experta dijo que el cáncer de cuello uterino, pese a ser una enfermedad prevenible, aún es un problema de salud pública.

De hecho, de acuerdo con el observatorio mundial del cáncer Globocan, se estima una incidencia para 2020 en México de 17.940 nuevos casos y 6.480 muertes a causa de este padecimiento.

Mariana Yissel Larraga es una de las pacientes que están en este protocolo. Ella cuenta que solo tenía 20 años cuando le fue diagnosticado cáncer cervicouterino en etapa avanzada. "Llegué al Incan hace seis años; yo pensé que me iba a morir", rememora.

Con una hija pequeña y un pronóstico poco favorable, Yissel tuvo que sortear la enfermedad por estos años, pero en los últimos meses ha recibido el tratamiento integral y la ayuda nutricional y psiconcológica que, asegura, "me ha cambiado la vida".

Sin embargo, Cetina Pérez asegura que aún hay mucho por trabajar, pues las políticas públicas no son suficientes, sobre todo porque el 80 % de las mujeres llegan con esta enfermedad en etapas avanzadas, además de que la mayoría provienen de las comunidades más vulnerables del país.

"Desafortunadamente nos encontramos con mucha desinformación y estigma al respecto de esta enfermedad. En México, aún hay muchas pacientes que no quieren ir al doctor por miedo al diagnóstico o simplemente no pueden porque el marido no las deja", explica.