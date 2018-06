¿Qué pasa cuando se ingieren antidepresivos en el embarazo?

Los bebés que se exponen a antidepresivos durante el embarazo de su madre podrían tener una probabilidad ligeramente más altas de sufrir problemas con sus habilidades motoras, según una nueva revisión.

Pero los investigadores australianos advirtieron que se necesita más investigación antes de que se puedan extraer conclusiones firmes, dado que los estudios que analizaron variaban ampliamente en el modo en que se llevaron a cabo.

Las directrices que aconsejan a las mujeres embarazadas que sopesen los riesgos y los beneficios del tratamiento con antidepresivos siguen sin sufrir ningún cambio, dijo la autora del estudio, la Dra. Megan Galbally.

"No está claro si el rango de desarrollo motor observado tendría algún impacto en las actividades y la vida diaria del niño", apuntó Galbally, profesora de psiquiatría perinatal en la Universidad de Murdoch, en Perth. "Se trata de una laguna que se debe investigar en el futuro", añadió.

Entre el 8.5 y el 11 por ciento de las mujeres experimentan una depresión durante el embarazo, indicaron los autores del estudio. Por otra parte, las tasas de antidepresivos recetados a las mujeres embarazadas aumentaron entre 4 y 16 veces más a lo largo de los últimos 10 a 15 años de lo que se había registrado anteriormente.

Si no se trata, la depresión durante el embarazo está asociada con unas tasas más altas de problemas, como el nacimiento prematuro, un peso bajo al nacer y complicaciones posteriores al parto, según la Academia Estadounidense de Médicos de Familia (American Academy of Family Physicians).

Galbally y su equipo revisaron 18 estudios anteriores que evaluaron a los bebés o niños después de cualquier exposición a antidepresivos durante el embarazo de su madre. Se identificaron dos tipos generales de estudios: los que usaron un informe de uno de los padres o de un profesional clínico sobre los problemas del desarrollo motor en los niños, y los que usaron una prueba estándar de las habilidades de desarrollo motor, como correr, saltar o agarrar.

"Cuando los estudios se limitaron a los que usaron una prueba estandarizada, ya no había una asociación significativa entre los resultados a nivel motor para los niños y la exposición a los antidepresivos en el embarazo", dijo.

Tanto la medida del desarrollo motor como la edad de los niños evaluados variaron en gran medida entre los estudios, y la mayoría de los niños fueron evaluados entre el momento del nacimiento y los 2 años de edad.

"Esto sugiere que estos hallazgos deben interpretarse con precaución y se deben hacer más estudios", planteó Galbally.

La Dra. Shazia Bhat, directora de educación neonatal del Sistema de Atención de la Salud Christiana en Wilmington, Delaware, se mostró de acuerdo con que era difícil extraer una conclusión del estudio sobre si el desarrollo motor de los niños se ve afectado por el uso de antidepresivos de su madre, pero "sin duda arrojaron unos hallazgos preocupantes".

Los antidepresivos (con frecuencia una clase de medicamentos conocidos como inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina [ISRS]) podrían afectar al desarrollo motor de los bebés, "porque la serotonina es una gran parte del desarrollo cerebral", dijo Bhat, que no participó en la nueva investigación.

En su práctica, Bhat normalmente ve a mujeres embarazadas que están tomando antidepresivos.

"Con frecuencia me piden que haga una recomendación y yo normalmente digo que no sabemos con exactitud cómo afecta a los bebés, pero sí sabemos que la depresión que no se trata tienen un efecto en los bebés", comentó.

"Con la idea de que ’uno no puede cuidar de otra persona hasta que cuide de sí mismo’, una madre con una depresión fuera de control no puede cuidar de su bebé tan bien como le gustaría", añadió Bhat.

El estudio aparece en la edición en línea del 21 de junio de la revista Pediatrics.