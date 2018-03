Falla en clínica de fertilidad arruina miles de óvulos

Más de 4.000 óvulos y embriones en una clínica de fertilidad de Ohio se echaron a perder después de que el sistema de alarma de un tanque de almacén se desconectó debido a un desperfecto, dijo el hospital en una carta enviada a pacientes. El total es el doble de lo que la cínica inicialmente calculaba.

La clínica administrada por University Hospitals en el suburbio de Cleveland no sabe quién desconectó la alarma a principios de este mes o por qué ocurrió eso, de acuerdo con una carta obtenida el martes por The Associated Press.

La alarma debería de haber alertado al personal cuando la temperatura del tanque de almacén comenzó a subir el 4 de marzo por la noche, cuando nadie estaba en el laboratorio.

"No sabemos quién desconectó la alarma a control remoto ni sabemos cuánto tiempo estuvo desconectada, pero al parecer estuvo apagada durante un período de tiempo. Estamos buscando respuestas a esto", dice la misiva.

"Nos duele avisarles que es poco probable que alguno de estos esté en estado óptimo", dijeron los administradores en la carta.

University Hospitals dijo que alrededor de 950 pacientes fueron afectados y han recibido varias demandas en las últimas tres semanas.

El hospital no contestó de inmediato a un mensaje que se le dejó en busca de comentarios.

Las parejas que guardaron sus embriones y óvulos en la clínica dicen que están devastados porque ellos quizás no puedan lograr tener hijos propios.

Foto: Pixabay

Algunos de ellos han estado procurando el embarazo durante años, han sufrido varios abortos naturales o perdido la posibilidad reproductiva debido a tratamientos de cáncer.

Dos organizaciones de acreditación profesional y el Departamento de Salud de Ohio están investigando el incidente, que ocurrió el mismo día que los niveles de nitrógeno líquido de un tanque de almacén bajaron bastante en una clínica de San Francisco y posiblemente destruyeron miles de embriones y óvulos congelados. Que se sepa, no hay conexiones entre ambos incidentes.