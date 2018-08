Realizarán jornadas gratuitas de vasectomía sin bisturí en Morelos

Morelos.- A fin de fortalecer la igualdad de género en planificación familiar, la Jurisdicción Sanitaria III con sede en Cuautla, llevará a cabo jornadas gratuitas de Vasectomía Sin Bisturí (VSB) en los Centros de Salud de Jonacatepec, Yautepec y Tepalcingo los días 17, 24 y 31 de agosto.

Blanca Leticia Toledano Herrera, responsable jurisdiccional del programa de Planificación Familiar y Anticoncepción, informó que los varones que deseen someterse al procedimiento podrán acercarse a sus unidades de salud para participar e involucrarse en la decisión de cuántos hijos desean tener.

El día 17 estaremos en el centro de salud de Jonacatepec, el 24 en el de Yautepec y el 31 en Tepalcingo; las actividades empezarán a partir de las 8 de la mañana, no es necesario agendar cita, todos los pacientes que lleguen serán atendidos, señaló.

Resaltó que la VSB es un procedimiento sencillo que dura entre 15 y 20 minutos, se emplea anestesia local y a las 48 hrs el paciente puede retomar su vida laboral, no ocasiona molestia alguna ni provoca dolor, además no requiere hospitalización y es innecesario realizar estudios preoperatorios, tampoco afecta su comportamiento sexual y no existen efectos negativos a largo plazo.

Asimismo, detalló que para poder someterse a este método de planificación familiar es necesario acudir acompañado por un familiar, con el área púbica rasurada y llevar ropa interior ajustada.

Toledano Herrera indicó que para más información o aclarar alguna duda respecto a la VSB o planificación familiar en general, los hombres y la población en general pueden comunicarse o escribir vía whatsapp al teléfono 777 132 4695 o bien acudir a su centro de salud más cercano.

Finalmente, la responsable jurisdiccional reiteró que el procedimiento es gratuito, seguro y de alta eficacia, lo que lo convierte en uno de los mejores métodos de planificación familiar para los varones que ya cuenten con el número de hijos deseado.