Cómo llegar a tu peso ideal

Cuando comenzamos una dieta, tenemos altas expectativas. Queremos bajar un kilo por semana o hasta más pero cuando no seguimos los consejos de un experto en nutrición, esto es prácticamente imposible.

Vemos a las dietas como "hacedoras" de milagros sin poner un poco de esfuerzo, por ello no dan los resultados que esperamos.

Las dietas suelen fracasar por suspender el consumo de uno o varios grupos de alimentos, negándole con esto los nutrientes necesarios al organismo.

También no logran proporcionar resultados debido a que se siguen dietas preestablecidas que no toman en cuenta la condición física ni un plan de ejercicio adecuado. Bajar de peso es una combinación 50/50 entre dieta y ejercicio.

Las dietas milagrosas no existen pero sí una serie de claves que puedes realizar para bajar de peso mediante un plan de alimentación. Bajar de peso no sólo hará que tu cuerpo luzca bien físicamente sino que tu estado de salud mejore, e incluso aquellas enfermedades ocasionadas por la obesidad no se hagan manifiestas fácilmente.

Lo que debes hacer: