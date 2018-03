¿Picadura de alacrán? ¡Esto debes saber!

México.- De las mil 500 especies distintas de alacranes que hay en el mundo, México tiene cerca de 221 especies, de las cuales 8 son altamente peligrosos y se localizan en Jalisco, Morelos, Guerrero, Nayarit, Guanajuato, Durango, Oaxaca y Guerrero. Los alacranes existen desde hace 400 millones de años en la tierra y en nuestro país son estudiados por el Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM .

De acuerdo a Ana Lilia Carlos Delgado, integrante del equipo de la Colección de Arácnidos del IBt, lo primero que debes hacer cuando te pica un alacrán es mantener la calma, de lo contrario, la toxina del veneno suele viajar más rápido por el torrente sanguíneo y llegar a causar la muerte.

La especialista destacó que el veneno de alacrán posee cientos de distintos componentes químicos que se adhieren a las proteínas del cuerpo humano y aceleran la intoxicación si no se mantiene la calma.

Explicó que al generarse la picadura de alacrán, el corazón late más rápido debido al estado de pánico. Esto hace que la sangre se oxigene y por tanto comienza a circular más rápido, entonces la intoxicación completa podría ocurrir en unos minutos a diferencia de las dos horas que tardaría si se mantiene la calma.

Los síntomas graves que deben ser atendidos de inmediato son: dificultad para pasar saliva, taquicardia, dolor abdominal e insuficiencia respiratoria.

Luego de las picaduras de insectos se debe evitar estrictamente la automedicación. Acudir al médico es la opción más recomendada por los expertos. El periodo crítico para que pueda evolucionar el envenenamiento tras el ataque del insecto es máximo de tres horas por lo que es vital recibir atención médica antes de este lapso.

Las picaduras de alacrán comienzan generalmente con la llegada de la primavera, por lo que debes adoptar medidas preventivas como evitar la acumulación de cacharros en el hogar en donde pueden alojarse estos insectos, además de no caminar descalzos.

No existen las personas inmunes al veneno de alcrán. El hecho de que un piquete de alacrán no ponga en riesgo la vida de ciertas personas no se debe a que sean resistentes al veneno, sino meramente a una cuestión de azar, aseveró el jefe del servicio de Urgencias del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Ramón Iván de Dios Pérez.

“Un mito muy frecuente cuando sufrimos una mordedura de alacrán y no nos intoxicamos es pensar ‘soy inmune’, pero lo que sucede es que el telson, es decir, la bolsa donde se almacena el veneno, puede estar vacío debido a que el animal cazó, previamente, utilizando la sustancia para paralizar a su víctima"

El telson (veneno de alacrán) puede tardar entre 30 minutos y dos horas en llenarse nuevamente

De esta manera, es importante que quien sufra una picadura de alacrán, también llamado escorpión, esté atento a los síntomas y busque ayuda especializada cuanto antes, ya que las unidades médicas del IMSS en la entidad cuentan con un antídoto que contrarresta los efectos nocivos del veneno, sobre todo en las regiones de Jalisco donde hay mayor población de dichos arácnidos.

ÚNETE A NUESTRO GRUPO EN FACEBOOK PARA RECIBIR TIPS Y NOTAS DE SALUD DA CLICK AQUÍ Y DE WHATSAPP DA CLICK AQUÍ