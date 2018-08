Por qué algunos niños evitan la comida en su plato

No siempre existen razones lógicas para que el niño prefiera cierto tipo de alimentos y rechace otro por el simple hecho de que "no le gusta". A veces, los niños no comen los alimentos si están mezclados, por ejemplo prefieren comer el cereal y la leche por separado, ademas ciertos tipos de formas y colores pueden ser preferidos.

Sin embargo, es deber de los padres ofrecer alimentos variados en todas las comidas para garantizar una correcta alimentación.

Otro motivo del rechazo de la comida puede deberse a las distracciones a la hora de ingerir los alimentos, como la televisión, celulares, etc, pues el niño no se concentra en la comida. Algunos niños son sensibles a ciertas texturas, sabores o temperaturas. Saber estas preferencias y aceptarlas es preferible que tener una lucha de poder a la hora de la comida.

¿Hay momentos en que debe preocuparse?

Algunos niños, debido a sensibilidades alimenticias, alergias alimenticias, o problemas físicos, tendrán dificultades para comer. Si esto resulta en deficiencias nutricionales o hace que el niño tenga problemas para mantener el peso recomendado, consulte con su médico.

Observar cuáles tipos de alimentos evita el niño. Prestar atención a la textura, sabores y temperaturas.

Luchas a la hora de las comidas. Algunas veces se presentan problemas cuando un niño es obligado a comer cierta cantidad y ciertos tipos de alimentos.

Esas reglas son casi siempre creadas para ayudar a que el niño coma bien, pero a menudo resulta en luchas de poder que no son muy productivas, ya que el niño controla lo que se lleva a la boca; las luchas sobre comida muy rara vez las ganan los padres.

La clave es asegurarse que los alimentos que se les ofrecen a la hora de las comidas y los refrigerios sean nutritivos.

Mayra Elizalde Villarreal, nutrióloga de la Secretaría de Salud de Jalisco indicó que cuando ocurran una de estas situaciones, se debe usar la creatividad para que los niños ingieran todos los alimentos.

Una de las recomendaciones es involucrarlos en la preparación de las comidas, sobre todo a los pequeños a quienes les encanta mezclar y servir. Elizalde Villarreal comentó que fomentar una alimentación saludable en los niños y niñas para que desarrollen hábitos saludables en la edad adulta.

“La mayoría de los niños quieren tener control de lo que comen. Algunos insisten en que se les quiten los bordes al pan y otros quieren la pasta de cierta forma..."

Los caprichos para comer son normales. Eso no significa que el niño va a ser caprichoso para comer por toda la vida o que no está comiendo una dieta balanceada.

Explicó que servir alimentos nutritivos significa que la comida debe tener buen valor nutricional, por lo que se debe procurar que lo que consuman sea balanceado.



La nutrióloga de la SSJ, refirió que las horas de las comidas pueden ser difíciles si los niños no comen lo que se sirve o si dicen que no tienen hambre. Cuando un niño dice que no tienen hambre, debe asegurarse de que cualquier refrigerio que lo haya llenado sea tan nutritivo como la comida ofrecida.

Foto: Pixabay