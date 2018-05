A él los médicos le dijeron que no llegaría a los 43 años

"Hace 10 años el cardiólogo me dijo que yo no iba a llegar a los 43 años", afirma Javier Olmedo. En ese tiempo, pesaba más de 100 kilos y tenía 700 puntos de triglicéridos, recuerda en entrevista.

Hice todas las dietas imaginables, me inyecté, me tragué pastillas y no había nada que funcionara, sostiene.