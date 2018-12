Dispositivo detecta ETS en 10 minutos: creación mexicana

Detectar a tiempo las Enfermedades de Trasmisión Sexual (ETS) es de vital importancia para comenzar un tratamiento a tiempo, sin embargo el estigma social hace que las personas se sientan apenados de someterse a un examen de detección, ante ello, una joven mexicana ha creado un dispositivo que detecta ETS de forma inmediata, segura y privada.

El dispositivo es muy similar a una prueba de embarazo casera que recolecta de manera no invasiva una muestra que analiza en 10 minutos y ofrece un resultado en torno a la clamidia.

La prueba fue llamada LIZA y es para hombres y mujeres. Esta podría reemplazar a la usada en la actualidad que se realiza mediente la recolección de una muestra del epitelio del interior de las vías genitales.

LA prueba fue diseñada por Ishtar Rizzo Varela, emprendedora originaria de Orizaba, Veracruz. El proyecto fue de los 35 seleccionados para recibir un galardón por MIT Technology Review.

Para funcionar, LIZA requiere de una muestra de orina, el dispositivo mide 12 cm de base y 8 cm de alto por 2 cm de ancho. En la parte superior lleva un cono de papel en el que se deposita la orina y con una cinta reactiva se identifica si hay rasgos de una enfermedad; es decir, si aparece una raya es que no hay ningún tipo de infección, si aparecen dos rayas, es que el resultado es positivo. Si la tira no se pinta es que la muestra no funcionó.

Su creadora busca eliminar las barreras para la detección de esta enfermedad. La infección por Chlamydia trachomatis es una infección de transmisión sexual frecuente causada por una bacteria. Es posible que no sepas que tienes infección por Chlamydia porque muchas personas nunca presentan signos o síntomas, como dolor genital y secreción de la vagina o del pene.

Los signos y síntomas de la infección por Chlamydia trachomatis pueden comprender:

Dolor al orinar

Dolor en la parte baja del abdomen

Flujo vaginal en mujeres

Secreción del pene en hombres

Dolor durante las relaciones sexuales en mujeres

Sangrado entre períodos menstruales y después del sexo en mujeres

Dolor testicular en hombres

La Chlamydia trachomatis también puede infectar el recto. Si bien estas infecciones no suelen provocar signos o síntomas, podrías tener dolor, secreción o sangrado rectal.