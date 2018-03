Persona con sarampión puede infectar a 15 a su alrededor

Perú.- Dos casos de sarampión autóctono en el Perú han encendido las alarmas sanitarias de aquél país, pues es una enfermedad muy contagisa y la principal causa de muerte en niños pequeños a pesar de que hay una vacuna segura y eficaz para prevenirlo.

De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tan sólo en el 2016 se presentaron 89 780 muertes por sarampión en todo el mundo. Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se generalizara su uso, cada 2-3 años se registraban importantes epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca de 2,6 millones de muertes al año.

Ahora, al registrarse los casos autóctonos en Perú, quiere decir que el virus se encuentra rondando por las comunidades y puede infectar a las personas no vacunadas.

De acuerdo a Elmer Huerta, reconocido médico peruano, una sola persona con el virus puede infectar a otras 15 a su alrededor que no tengan la vacuna, a diferencia de la gripe por ejemplo que sólo puede infectar a 2.

Huerta, consejero médico del portal Rpp.pe dijo que en Perú se han disminuido las coberturas de vacunación en los últimos cinco años, por lo que es posible se presente un brote de la enfermedad.

El sarampión es causado por un virus de la familia de los paramixovirus y normalmente se suele transmitir a través del contacto directo y del aire. El virus infecta el tracto respiratorio y se extiende al resto del organismo. Se trata de una enfermedad humana que no afecta a los animales.

Los niños pequeños no vacunados son quienes corren mayor riesgo de sufrir el sarampión y sus complicaciones, entre ellas la muerte. Las mujeres embarazadas sin vacunar también constituyen un importante grupo de riesgo. Sin embargo, puede infectarse cualquier persona que no esté inmunizada (es decir, que no haya sido vacunada y no haya sufrido la enfermedad).

El sarampión sigue siendo frecuente en muchos países en desarrollo, sobre todo en algunas zonas de África, Asia. La abrumadora mayoría (más del 95%) de las muertes se registran en países con bajos ingresos per cápita e infraestructura sanitaria deficiente.

Los brotes de sarampión pueden ser especialmente mortales en países que estén sufriendo desastres naturales o conflictos, o recuperándose de ellos. Los daños a la infraestructura sanitaria y a los servicios de salud interrumpen la inmunización sistemática, y el hacinamiento en los campamentos de refugiados y desplazados internos aumenta mucho el riesgo de infección.

ÚNETE A NUESTRO GRUPO EN FACEBOOK PARA RECIBIR TIPS Y NOTAS DE SALUD DA CLICK AQUÍ Y DE WHATSAPP DA CLICK AQUÍ