¿Se puede tomar alcohol y antibióticos?

Seguramente has escuchado que el alcohol y los antibióticos no se llevan bien y que combinarlos puede resultar en algo adverso, sin embargo esto no es del todo cierto. Si te has preguntado si puedes combinar antibióticos con alcohol... esta es la respuesta.

Esta idea surge en la Segunda Guerra Mundial, a los soldados con Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) como la sífilis se les dijo una mentira piadosa: que el alcohol tomado junto a los antibióticos podía dañar su hígado, pero esta recomendación médica era con el fin de que se emborracharan y la enfermedad se dispersara.

Durante esa época el antibiótico más utilizado era la penicilina, descubierta unas décadas antes por Alexander Fleming. Los médicos observaron que cuando los soldados bebían, su deseo sexual incrementaba y tenían relaciones sexuales y la enfermedad se expandía pero sin alcohol el deseo sexual se mantenía a raya.

También la recomendación de no beber alcohol cuando se usaba este antibiótico era debido a que los médicos extraían de la orina de los pacientes tratados los restos de penicilina que quedaban para reutilizarla, pero este procedimiento se complicaba cuando los soldados tomaban alcohol en exceso.

Se debe tener cuidado con los antibióticos como metronidazol, tinidazol, eritromicina o linezolida que combinados con alcohol pueden ocasionar el efecto antabus, que ocasiona que la concentración del alcohol etílico en sangre, aumente de manera desproporcionada lo que provoca una serie de manifestaciones clínicas desagradables en el paciente tales como náuseas, vómitos, sudoración y enrojecimiento de la cara, a los pocos minutos de la ingestión alcohólica.

En los casos anteriores sólo se refiere a la penicilina, sin embargo, la reacción del alcohol con otros antibióticos sí pudiera tener efectos secundarios en el cuerpo, por lo que es recomendable preguntar siempre a tu médico y seguir sus indicaciones antes de combinar el alcohol y los medicamentos.