El peligro mortal de la araña violinista

La colaboración entre el Hospital Juárez de México y la Unidad de Rescate Aéreo “Relámpagos” del estado de México permitió la rápida recuperación de una paciente, que cuatro horas antes había sido mordida por la venenosa araña capulina o Viuda Negra.

La paciente Valeria Hidalgo Flores, de 18 años de edad, fue mordida cuando se preparaba para ir a trabajar, por lo que fue trasladada al Hospital General Guadalupe Victoria, en el municipio de Texcoco, estado de México.

En entrevista, la doctora Patricia Escalante Galindo, Jefa del Servicio de Toxicología, explicó que "En el año 2017 atendimos alrededor de 30 casos de pacientes que fueron mordidos por arañas “capulinas” o “viuda negra”, y en lo que va de este año ya llevamos cuatro casos, agregó la especialista quien señaló que el mayor número de mordeduras de animales de ponzoña ocurre en el verano.

El peligro de la araña violinista

Es un insecto que a diferencia de otros se aloja dentro de las casas en cualquier lugar en el que encuentre condiciones aptas para desarrollarse.

“En todo el país hay insectos, la araña que nos preocupa es la violinista, porque es una araña que se puede alojar en los domicilios, no es como la viuda negra que está en los patios o jardines, la violinista puede estar dentro de los domicilios, se puede esconder en cualquier rincón donde haya objetos que no se muevan o que no se limpien ahí se puede alojar”, detalló Zepeda Cisneros.



Según informa Uniradio Informa, la lesión por esta araña puede llegar a causar la amputación de una extremidad, e incluso la muerte al confundirse su picadura con otro insecto. También se señaló que para dicha picadura no hay un antídoto.

“El problema de este arácnido es que no existe ningún tipo de antídoto, no hay vacuna tampoco para poder contrarrestar los efectos tóxicos del veneno, el veneno de la araña es altamente tóxico y causa necrosis, gangrena de tejidos, de tal manera que la persona que es picada por ese tipo de insecto puede perder parte de sus extremidades o incluso el pulmón si llega a invadir el tórax”, especificó.



Por ello, la recomendación de mantener completamente limpias las áreas donde los menores de edad se desenvuelven y fumigar periódicamente el domicilio.