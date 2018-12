El sexo podría curar tu gripe

La gripe o influenza estacional es una enfermedad viral que aumenta su presencia durante los cambios de estaciones, en México el mayor auge se da en octubre y termina en el mes de marzo. Existen remedios que pueden ayudarte a curar la gripe pero el más efectivo podría ser el sexo.

Un estudio realizado por Manfred Schedlovski de Zurich encontró que la actividad sexual incrementa la cantidad de células T que forman parte del sistema inmune y defienden al cuerpo ade agentes invasores, en este caso, el virus de la influenza estacional y destruir las células contaminadas con el virus.

El estudio también recalca que durante la actividad sexual se incrementa en 30 por ciento los niveles de inmunoglobulina, anticuerpo de la sangre que se encargada de combatir las bacterias, toxinas y virus.

Otro estudio de Manfred Schedlowski del Hospital Universitario de Essen indica que las células asesinas (de virus y otras toxinas invasoras) naturales de la sangre se incrementan inmediatamente después del orgasmo, no importa si es acompañado o por medio de la propia estimulación. Sin embargo, este investigador no recomienda los besos intensivos para no compartir virus con la pareja.

El sexo puede tener repercusiones terapéuticas en el ser humano como desaparecer dolores de cabeza al disminuir la presión arterial, combatir el estrés, mejorar el control de la vejiga femenina y en los hombres disminuye la posibilidad de desarrollar cáncer de próstata, de hecho a los hombres se les recomienda eyacular 24 veces en un mes para tener una próstata sana.

Para prevenir el contagio de la gripe es necesario no exponerse a cambios bruscos de temperatura, no saludar de mano ni de beso y cubrirse la boca al estornudar con la parte interior del codo.